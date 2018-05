Attentato a Liegi un uomo spara contro due agenti della polizia

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ieri mattina c'è stata unatoria a, in Belgio. Secondo la ricostruzione fatta sul quotidiano Soir, are è stato unche durante unllo da parteè riuscito a disarmare uno deglie a impossessarsisua arma di ordinanza. Ed é così che è iniziato il conflitto a fuoco nei pressi del Cafè des Augustins, che si trova proprio al centrocittà. L'era da poco uscito dal carcere e portava con sé un coltello. Secondo diverse fonti, l're prima di essere ucciso avrebbe gridato "Allah Akbar" ma laancora non ha dato alcuna conferma ufficiale. La procura antiterrorismo sta già indagando sul caso per sapere di più sulle dinamiche dell'accaduto....