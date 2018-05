Atac | rinviato il giudizio del tribunale sul concordato Il Campidoglio manda le

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018)consegna le perizie complete sugli immobili, aggiorna il piano entrate, tiene il punto sul pagamento anticipato di 55 milioni alle banche e, in questo modo, guadagna tempo prezioso sul pronunciamento dei giudici. Una manna dal cielo, se si considera l’assenza di prospettive certe sulla composizione del futuro governo. Formalmente passeranno 15 giorni, ma di fatto ci vorrà più di un mese prima che possa esservi un responso da parte delfallimentare. Se non si finirà addirittura oltre l’estate. Le oltre 1.000 pagine di controdeduzioni presentate dal numero uno della società capitolina dei trasporti, Paolo Simioni, hanno ottenuto dunque il primo effetto: costringere il collegio giudicante a prendersi alcune settimane per analizzare tutto l’incartamento e valutare se dare una risposta diversa da quella palesemente negativa agli atti dal 21 marzo scorso. Il plico, tuttavia, ...