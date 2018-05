Atac - a Roma si fermano i tram : 'Sabotati dagli operai' : Roma Un sabotaggio ogni due giorni. Trenta episodi solo negli ultimi due mesi in un'unica rimessa, tutti sui tram e tutti segnalati alla Procura della Repubblica di Roma. L'ultimo caso è di sabato ...

Roma - autobus dell'Atac si scontra con una moto : due feriti. Uno è grave : Due persone sono rimaste ferite intorno alla mezzanotte in via Guidoubaldo del Monte, a Roma, a causa di un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con ...

Atac - Comune di Roma sarà ultimo dei creditori per salvare il concordato. “Operazione da 500 milioni di euro” : Il Comune di Roma s’immola per tentare di salvare Atac e “rinuncia” a mezzo miliardo di euro pur di evitare il fallimento della sua azienda dei trasporti. E stavolta non ci sono letture interpretative che tengano. Con una delibera approvata in Assemblea Capitolina, il Campidoglio corregge la richiesta di concordato preventivo consegnata presso il Tribunale fallimentare di Roma e si mette in coda alla lista dei creditori. Questo significa che il ...

Roma : tenta di prendere autobus senza ticket e picchia dipendenti Atac : Roma: I due dipendenti Atac hanno dovuto ricorrere alle cure mediche Roma – Episodio di violenza davanti alla fermata della Metro C Torrenova. Una cittadina nigeriana di 49 anni ha assalito, con calci e pungi, due dipendenti Atac. L’episodio shock è avvenuto stamane, quando la donna ha tentato di salire sull’autobus senza regolare biglietto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Tor Vergata intervenuti ...

ROMA - Atac SOSPENDE MICAELA QUINTAVALLE DOPO LE IENE/ Video - sindacalista contro codice etico dell'azienda : ROMA, l’ATAC SOSPENDE la sindacalista MICAELA QUINTAVALLE DOPO la denuncia a Le IENE: “Ho fatto la cosa giusta, vado avanti. Rischia seriamente il licanziamento l'autista(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:37:00 GMT)

Un platano di 20 metri è caduto la notte scorsa su un bus Atac a Roma : Roma, 13 mag. , askanews, La notte scorsa un platano di 20 metri è caduto su un bus dell'Atac in servizio a viale delle Milizie: finestrini in frantumi e autista in ospedale, 'a scopo precauzionale', ...

Roma - scandalo riparazioni dopo i roghi all?Atac : officine sotto inchiesta : Autobus che prendono fuoco durante il percorso, o addirittura esplodono nel pieno Centro di Roma. Vetture malandate, che mettono a rischio la sicurezza dei passeggeri. Ora il sospetto degli...

Roma - a fuoco un altro bus Atac in piazza Venezia : La città più bella del mondo ostaggio di incapaci e irresponsabili. Se la Raggi avesse un sussulto di dignità si dimetterebbe immediatamente', twitta Alessia Morani, deputata Pd, a commento della ...

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

