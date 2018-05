Astronomia | ESO | “catturata” la Nebulosa Tarantola e i suoi numerosi vicini | nebulose e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Sfruttando le capacità del telescopio VST (VLT Survey Telescope) all’Osservatorio del Paranal dell’ESO in Cile, alcuni astronomi hanno catturato una immagine dettagliatissima (in alto) dellae deie ammassi stellari. La, nota anche come 30 Doradus, è la regione di formazione stellare più brillante e la più energetica nel Gruppo Locale di galassie. La, in alto nell’immagine, si trova nella costellazione del Dorado nel cielo meridionale e si estende per più di 1000 anni luce. Questa stupendaappartiene alla Grande Nube di Magellano, una galassia nana grande circa 14 000 anni luce, una delle galassie più vicine alla Via Lattea. Nel cuore dellasi trova NGC 2070, un giovane ma gigantesco ammasso stellare, una regione di formazione stellare il cui nucleo denso, R136, ...