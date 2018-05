Ascolti TV | Martedì 29 maggio 2018 Grande Fratello 21% | Il Fulgore di Dony 14 5% Boom

davidemaggio

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Simona Izzo e Cristiano Malgioglio Su Rai1 il film tv Ildiha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la semifinale di15 ha raccolto davanti al video 3.416.000 spettatori pari al 21% di share (il regalo di Bobby Solo per la figlia – quello che è successo minuto per minuto – lo scandalo droga – i finalisti). Su Rai2 la partita di calcio Francia – Italia Under 21 ha interessato 1.070.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 e Silver Surfer ha intrattenuto 1.326.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.400.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Nati con la Camicia totalizza un a.m. di 1.085.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Diha registrato 3.003.000 spettatori con uno share del 14%. DiPiù – dalle ...