Ascolti tv 29 maggio 2018 | Grande Fratello 15 al 21% di share

Ascolti tv ieri - Il fulgore di Dony vs Grande Fratello 15 | Dati Auditel 29 maggio 2018 : Il film intitolato Il fulgore di Dony o la semifinale del Grande Fratello 15? Chi ha vinto la prima serata secondo gli Ascolti tv di ieri , martedì 29 maggio 2018 ? La puntata del reality di Canale 5 è stata ricca di forti emozioni. Nella casa più spiata d’Italia sono entrate Elena Morali e Floriana Secondi per confrontarsi con Simone Coccia. Veronica, invece, ha ricevuto una bellissima sorpresa dal padre Bobby Solo. Barbara d’Urso ha ...

Ascolti tv ieri - Italia-Arabia Saudita vs Matrix | Auditel 28 maggio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri , lunedì 28 maggio 2018 ? All’interno dei vari palinsesti sono stati apportati numerosi cambi. Tutte le Reti si sono concentrate sull’attualità politica e molti programmi o film sono saltati per colpa di talk e approfondimenti organizzati all’ultimo secondo per seguire quanto stava accadendo. La prima serata di questo lunedì di fine maggio è stata caratterizzata dal debutto di Mancini sulla ...

Ascolti tv ieri - Italia-Arabia Saudita vs Report vs Matrix | Auditel 28 maggio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, lunedì 28 maggio 2018? All’interno dei vari palinsesti sono stati apportati numerosi cambi. Tutte le Reti si sono concentrate sull’attualità politica e molti programmi o film sono saltati per colpa di talk e approfondimenti organizzati all’ultimo secondo per seguire quanto stava accadendo. La prima serata di questo lunedì di fine maggio è stata caratterizzata dal debutto di Mancini sulla ...