Arriva Lunastra in Monster Hunter World oggi 30 maggio nel nuovo DLC gratis

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Capcom ha svelato ilDLC gratuito di. Il dragoproprionel gioco. L’imperatrice del fuoco torna sulla scena con una serie di nuove abilità per mettere in difficoltà i cacciatori perché grazie alle sue fiamme potrà alterare l’ambiente circostante. Le novità non sono ancora finite perchèavrà nuovi equipaggiamenti che devono essere costruiti proprio per il suo personaggio. Inoltre Capcom ha già spiegato che presto potrebberore altre creature con l’obiettivo di riequilibrare le fiamme cheporterà nel mondo di gioco. Dopo Deviljho e Kulve Taroth, lo sviluppatore continua ad aggiornare il gioco opensempre con novità di rilievo.inQui sotto si può vedere un trailer che mostrain azione., non c'è che dire, è stato finora un grandissimo successo. ...