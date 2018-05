Arriva in sala film fratelli D' Innocenzo

Arriva “The Capsule” la sala riunioni secondo Diesel : Diesel lancia “The Capsule”, il prototipo di una nuova (e volutamente scomoda) sala riunioni, progettata per ridurre al minimo la durata delle riunioni nelle aziende. secondo il The Guardian, infatti, sono circa 9.000 le ore che un impiegato trascorre in media in meeting durante tutta la sua carriera, di cui circa la metà inutilmente. Da qui l’idea di seguire e mettere in pratica la filosofia del Fondatore di Diesel, frutto anche della sua ...

Arriva 'The capsule' - la sala riunioni che riduce la durata dei meeting : Lanciata da Diesel, la multinazionale italiana della moda, la rivoluzionaria sala per i meeting fissa un limite massimo di 15 minuti per la durata degli incontri. Presentata a Milano al Wired Next ...

Alessandra Mussolini al cinema a vedere ‘Loro1' di Sorrentino. In sala : “E’ un porno - tossico”. Ma quando Arriva Silvio… : La parlamentare di Forza Italia guarda ‘Loro1‘, la pellicola dedicata a Silvio Berlusconi: ‘Il regista non ne ha azzeccata una’. Ma quando entra in scena l’ex premier si illumina: ‘Eccolo, lui è così’. Da Tagadà, La7 L'articolo Alessandra Mussolini al cinema a vedere ‘Loro1′ di Sorrentino. In sala: “E’ un porno, tossico”. Ma quando arriva Silvio… ...