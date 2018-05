Arriva il volo più lungo del mondo

Selvaggia Lucarelli : «Luigi Favoloso trattato troppo bene - non deve cavarsela così». Arriva la denuncia? : Asia ha recentemente dimostrato la sua attiva partecipazione alla lotta contro il sessismo e le violenze sessuali nel mondo dello spettacolo e del cinema, accusando fortemente Weistein di molestie.

BOOM! Cristina Parodi tira fuori gli artigli (a fine stagione!) : se dalla D’urso ci sarà Favoloso - a Domenica In Arriva Selvaggia : Selvaggia Lucarelli C’è voluta una stagione intera e i nano-ascolti che hanno suggellato il flop di Domenica In per far tirare fuori ‘gli artigli’ alla padrona di casa. Per una volta, Cristina Parodi sceglie di immergersi nelle logiche televisive, forse le più spicciole ma almeno in grado di tenere al passo il suo show Domenicale. E così, se nel prossimo dì festivo Barbara D’urso ospiterà -non senza polemiche- il ...

NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO? "MAI RILASCIATO QUESTA INTERVISTA"/ Arriva la smentita e minaccia querela : NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO? La modella croata lascia la porta aperta e non conferma la fine definitiva della loro relazione, rinconciliazione in vista? Lei smentisce duramente.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:58:00 GMT)

Protezione civile - Arrivano oltre 50 nuovi volontari : Donne e uomini di diversa età già impegnati nel mondo del volontariato e che hanno deciso di dedicare le proprie energie alla Protezione civile, in caso di emergenze nella nostra città ma anche fuori,...

È Arrivato in Italia il gioco da tavolo di Breaking Bad : I sette ragazzi intorno a me hanno gli sguardi tesi, concentrati. Qui dopotutto stiamo producendo crystal meth, spacciando droga a più non posso, con i poliziotti alle calcagna che controllano ogni nostra mossa. Io sono Walter White e questo è il gioco Breaking Bad, uscito in Italia giusto giusto per i dieci anni della serie. Pubblicato da Pendragon e dal costo di 39,90 euro, Breaking Bad prova a portare sul tavolo le atmosfere di una delle ...

Alla Fondazione Zeffirelli Arriva la Mostra Internazionale “Un Nuovo volo Su Solaris” : E’ stato presentato Alla stampa estera di Roma il progetto relativo Alla Mostra “Un Nuovo volo Su Solaris” che si terrà presso la suggestiva Sala della Musica del Complesso di San Firenze dal 28 maggio al 31 luglio 2018, promossa dal Museo Anatolij Zverev di Mosca (Museo AZ) e dAlla Fondazione Franco Zeffirelli è ispirata al film del regista Andrej Tarkovskij dei primi anni Settanta del Novecento. A livello associativo, il progetto ...

“Quello è un ufo!” - l’avvistamento choc in Italia. Due provincie a nord e una a sud : paura nei cieli dello stivale. “Cosa diavolo sono?” - si chiedono in tanti suoi social. E la spiegazione degli esperti non tarda ad Arrivare : Nell’universo ci sono miliardi di miliardi i pianeti non ancora esplorati. È per questo che sempre più frequentemente e man mano che la scienza aerospaziale fa qualche tipo di scoperta, la “fatidica” domanda prende sempre più importanza: c’è vita nello Spazio? Secondo il mondo del cinema e quello di internet non c’è dubbio. Come dimenticare quegli splendidi lungometraggi di Steven Spielberg come “Incontri ravvicinati del ...

Il Volo cambia genere : basta lirica - Arriva il pop latino-americano : Dalla musica lirica e dal pop alle canzoni latinoamericane in stile tormentone estivo: cambio di genere inatteso per il gruppo vocale Il Volo. “Possiamo fare molto altro e con questo disco lo dimostreremo, è un cambio di passo. Pensate a Luis Fonsi, quello di Despacito, che cantava delle ballate ed era un artista locale fino a quando non ha cambiato genere e arrangiamenti e ha conquistato il mondo”. Parole e musica – è proprio ...

Il gioco da tavolo di Street Fighter Arriva su Kickstarter e viene finanziato nel giro di 24 ore : Può un picchiaduro come Street Fighter trasformarsi e diventare un gioco da tavolo strategico? Sì a quanto pare, dato che Street Fighter: The Miniatures Game si è appena lanciato su Kickstarter con risultati decisamente positivi. La campagna di finanziamento ha raggiunto la somma richiesta di 400 mila dollari nel giro di 24 ore, ed ora prosegue la lenta scalata verso i numerosi stretch goal proposti dai produttori.Come riporta VG24/7, Street ...

Luigi Di Maio e il M5s in volo - i sondaggisti : 'Dove sono Arrivati e perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

Potrete partire da Londra e Arrivare in Australia con un volo diretto : Australia ed Europa hanno accorciato le distanze. In sole 17 ore - un terzo del tempo che occorreva fino ad oggi per coprire una distanze di quasi 15 mila chilometri - un Boeing della Qantas ha compiuto, senza nemmeno uno scalo, la tratta Perth-Londra. Partito alle 19.00 di sabato da Perth, nell'Australia occidentale, il Boeing 787-9 Dreamliner 'Emily Kame Kngwarreye' della compagnia di bandiera nazionale è atterrato allo scalo londinese ...

Sul tavolo della Commissione europea Arrivano misure per tassare i big di internet - Google incluso : Ci sono delle proposte al vaglio della Commissione europea per arginare l'abitudine dei big di internet a spostare i guadagni maturati in un paese nei "paradisi fiscali" L'articolo Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di internet, Google incluso proviene da TuttoAndroid.