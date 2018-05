Argentina | tripletta di Messi | Haiti sconfitto 4-0

Mondiali : amichevole Argentina -Haiti 4-0 - tripletta di Messi : Se Messi gira, anche l’Argentina gira. La riprova nell’ amichevole che l’Albiceleste ha disputato nella notte italiana contro Haiti alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires davanti a 55mila spettatori, con la ‘Pulce’ che ha dato spettacolo firmando una tripletta nel rotondo 4-0 con cui gli uomini di Jorge Sampaoli hanno battuto Haiti in una delle amichevoli di avvicinamento al Mondiale. Ad arrotondare il ...

