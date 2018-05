Arco di trionfo romano emerso a Plovdiv 

romadailynews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi non lontano della chiesa di Santa Margherita di Antiochia, dove gli archeologi hanno rinvenuto anche un’iscrizione romana che glorifica l’imperatore Diocleziano all’indomani dell’introduzione della Tetrarchia, risalente al 303 dopo Cristo. Come si legge dalle pagine de La Stampa i ricercatori “Sotto la guida dell’archeologa Elena Bozhinova del Museo archeologico di Plovdiv e della professoressa Kamen Stanev del Cyril e Methodius Scientific Center, i ricercatori hanno riportato alla luce blocchi di 3-4 tonnellate per due metri d’altezza che stavano alla base dell’di, crollato probabilmente in seguito ad un terremoto”. Al termine dei lavori, il sito sarà logicamente sarà visibile probabilmente in tempo con il calendario degli eventi previsti per Plovdiv la Capitale Europea della Cultura 2019 per la Bulgaria. Capitale storica della ...