Apple presenterà Microsoft Surface Rumor

surface-phone

: WWDC 2018, che cosa presenterà Apple il 4 giugno - StefanoCaschi : WWDC 2018, che cosa presenterà Apple il 4 giugno - cristianr_ponza : #Iliad presenterà #offerte #smarphone il 4 giugno #apple #WWDC18 ? - NSigaro : WWDC 2018, che cosa presenterà Apple il 4 giugno - -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) No, il titolo dell’articolo non è un errore bensì si tratta di una frase volutamente provocatoria. Nonostanteavesse sempre dichiarato di voler tenere l’ecosistema iPAD e macOS separati tra di loro, alcunitrapelati da fonti piuttosto affidabili dicono il contrario. Secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche internazionali quali il famosissimo portale 9to5mac, Pegatron avrebbe cominciato a produrre alcuni prototipi inerenti a dei futuri dispositivi targatifacenti parti del progetto conosciuto con il nome in codice di Star, e tra questi ci sarebbe una sorta di 2-in-1 o convertibile. Le indiscrezioni riferiscono di un device che possa unire un uso di tipo tablet e un altro di tipo PC con una cerniera a 360 gradi e il supporto alla penna e al touchscreen creando dunque una nuova categoria della famiglia hardware di casa. Al momento però ...