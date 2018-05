Appesi a Salvini

NAPOLI - FANTOCCI ANTI SALVINI Appesi A TESTA IN GIÙ A QUARTO/ Ultime notizie : leader Lega - “non ho paura” : NAPOLI, FANTOCCI di SALVINI APPESI a TESTA in giù con svastica a QUARTO: indaga la Digos. Le Ultime notizie e le reazioni politiche a poco più di un mese dalle elezioni comunali(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:53:00 GMT)

Minacce a Salvini e alla Lega : due manichini Appesi con svastica : Due manichini a testa in giù con una maglia verde, una svastica e le scritte "Noi con Salvini" e "Lega me...a". Sono le nuove - ennesime - Minacce arrivate alla Lega e a Matteo Salvini. Stavolta è successo a Quarto (Napoli), dove stamattina sono apparsi i fantocci, uno vicino al monumento ai caduti e uno fuori dall'aula consiliare intitolata a Peppino Impastato (guarda le foto).[[gallery 1523005]]Nel paese campano il prossimo 10 giugno si voterà ...

Napoli - fantocci con maglietta di ‘Noi con Salvini’ e svastica Appesi a testa in giù in piazza a Quarto : Due fantocci con una maglia verde e la scritta “Noi con Salvini” e una svastica sono stati trovati domenica mattina appesi in piazzale Europa e in piazza Santa Maria a Quarto, nel napoletano, a pochi metri dal monumento che ricorda i caduti nelle due guerre mondiali. Tra poco più di un mese il Comune voterà per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dopo che la maggioranza di Rosa Capuozzo, eletta ...

