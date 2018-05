APPALTI TRUCCATI A SAN MAURO CILENTO Arrestato sindaco e assessori per corruzione | tutte

APPALTI TRUCCATI - arrestati sindaco e due assessori nel Salernitano : Appalti truccati, arrestati sindaco e due assessori nel Salernitano Appalti truccati, arrestati sindaco e due assessori nel Salernitano Continua a leggere L'articolo Appalti truccati, arrestati sindaco e due assessori nel Salernitano proviene da NewsGo.

Salerno - nove arresti per APPALTI TRUCCATI : anche sindaco del comune di San Mauro del Cilento : I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania (Salerno) hanno arrestato nove persone: tra loro il sindaco del comune di San Mauro Cilento – piccolo comune dell’area cilentana, di 890 abitanti – Carlo Pisacane, due assessori comunali, due consiglieri, il segretario comunale, i responsabili dell’ufficio tecnico e dell’ufficio di Ragioneria e l’amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti. Si trovano tutti ai ...

Ai domiciliari due sindaci nel bergamasco per APPALTI truccati : Roma, , askanews, - Militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Bergamo hanno dato esecuzione all ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa ...

Bergamo : APPALTI TRUCCATI - arresti domiciliari sindaci Foppolo e Valleve (2) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini contabili è stato scoperto un trasferimento di circa 700.000 euro dalla Brembo Super Ski, poi fallita, in favore di una società di Hong Kong, giustificata da una presunta attività di ricerca di investitori asiatici, "con la particolarità che l’intera operazione

Bergamo : APPALTI TRUCCATI - arresti domiciliari sindaci Foppolo e Valleve : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - arresti domiciliari per i sindaci bergamaschi dei Comuni di Foppolo e Valleve ed ex amministratori della Brembo Super Ski. La misura emessa dal gip del tribunale di Bergamo, Bianca Maria Bianchi, è stata eseguita dai militari dei Comandi provinciali della Guardia di Fin

Truffa su finanziamenti pubblici e APPALTI TRUCCATI : ai domiciliari i sindaci di Foppolo e Valleve : Accusati di associazione a delinquere, turbativa d'asta e bancarotta fraudolenta. Misure cautelari e interdittive anche per altre quattro persone

