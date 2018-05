Anziana schiaffeggiata | chiusa in gabbia e costretta a letto | il video shock

Schiaffeggiata - chiusa in gabbia e costretta a letto : Anziana liberata da casa riposo lager : Viveva rinchiusa a chiave in una stanza senza bagno, costretta a letto in una sorta di gabbia, Schiaffeggiata, insultata e strattonata. Questo il calvario vissuto da un'anziana in una casa di riposo a Roccagorga (Latina)...