Antonio Ramenghi | un maestro in redazione

: Non sono giorni di buone notizie, ma la più brutta di tutte è la morte di Antonio Ramenghi. Una persona perbene, a… - pbersani : Non sono giorni di buone notizie, ma la più brutta di tutte è la morte di Antonio Ramenghi. Una persona perbene, a… - espressonline : Addio al nostro Antonio Ramenghi. Non ci scorderemo mai della sua bravura, del suo umorismo, della sua levatura mo… - eziomauro : Addio ad Antonio Ramenghi, giornalista appassionato -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L'appuntamento era il lunedì mattina sul Frecciarossa che passava da Bologna alle 7.10 e mezz'ora dopo fermava a Firenze, dove salivo anch'io. Tornavamo entrambi a Roma dopo il week end a casa. Alle 8mi mandava un sms, puntuale: "Sei salito? Io sono nella carrozza 6". Lo raggiungevo. Tante chiacchiere per raccontarci le ultime sul Gruppo Espresso, le soddisfazioni e le delusioni, i timori per il futuro, i progetti. Amava lavorare all'Espresso, dov'era vicedirettore e, di fatto, vero uomo macchina. Poi cominciava a parlare del figlio, l'attore, che "temporaneamente abita con me". Orgoglioso e, insieme, protettivo. Dieci minuti prima dell'arrivo nella capitale scattava come una molla: "Andiamo, dai, dobbiamo scendere dalla testa del treno e arrivare ai taxi prima degli altri!". Ogni volta, una corsa sfiancante attraverso Termini: trascinava il trolley che non mollava mai, ...