Antonella Clerici in lacrime a La Prova del Cuoco

Partita del Cuore con Antonella Clerici e Carlo Conti nel ricordo di Fabrizio Frizzi : In diretta su Rai1, mercoledì 30 maggio alle 21.30, con la conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, le stelle della musica, del cinema, dello sport e della televisione, daranno vita, dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova, alla 27esima Partita del Cuore, idealmente dedicata anche a Fabrizio Frizzi, che l’ha presentata per tanti anni. Partita del Cuore, tutti gli ospiti Un appuntamento con la solidarietà – in Eurovisione e in ...

Fabrizio Frizzi - la partita del cuore con Antonella Clerici e Carlo Conti : Antonella Clerici e Carlo Conti si riuniscono simbolicamente di nuovo a Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente lo scorso 26 marzo. I due conduttori sono stati chiamati a presentare la partita del cuore. Quest’anno si giocherà il 30 maggio proprio in memoria di Frizzi che per tanti anni ne è stato al timone. Il match si svolgerà Stadio Ferraris di Genova e la gara sarà abbinata ad una raccolta fondi per l’Istituto Gaslini e AIRC. ...

Antonella Clerici festa in famiglia per la comunione di Maelle : Antonella Clerici ed Eddy Martens di nuovo insieme. A distanza di anni, la conduttrice tv e il suo ex sono riusciti a rifarsi una vita e a creare un grande cerchio d’affetto attorno alla loro bambina, Maelle, che domenica nel giorno dedicato alla festa della mamma ha ricevuto il sacramento della prima comunione. Mamma e papà sorridenti, come mostrano le immagini del settimanale Chi. Seduti l’una accanto all’altro. Lei in ...

Antonella Clerici e Carlo Conti ricorderanno Fabrizio Frizzi in una prima serata su Rai 1 : Antonella Clerici e Carlo Conti ricorderanno insieme su Rai 1 il caro amico Frizzi in una prima serata. I due presentatori condurranno assieme infatti La partita del Cuore sulla rete ammiraglia della Rai che andrà in onda in diretta il prossimo 30 maggio. Carlo Conti ed Antonella Clerici conduttori de La partita del cuore su Rai 1 Segnate in agenda questa data: mercoledì 30 maggio in prime time, appuntamento imperdibile su Rai 1. In diretta ...

