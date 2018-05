Anticipazioni Vuoi Scommettere | gli ospiti di giovedì 31 maggio

Anticipazioni Vuoi Scommettere - gli ospiti del 24 maggio : Torniamo a parlare di Vuoi Scommettere, lo show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Aurora Ramazzotti come inviata in “esterna”. Buona la prima in termini di auditel per il programma tv in onda su Canale 5 in prima serata. La scorsa settimana, infatti, il programma è stato seguito da 4.091.000 spettatori con il 23,19 per cento di share. Un ottimo inizio per la consacrazione di Michelle Hunziker come presentatrice. ...