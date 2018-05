Annuncio imminente per Fallout 5? Bethesda stuzzica i giocatori con un teaser

L’ Annuncio di Totti : “imminente uscita del libro sulla mia vita - sia calcistica che extracalcistica” : Francesco Totti ha annunciato l’inizio della stesura del suo primo libro sulla carriera e sulla sua vita extra calcistica , scritto assieme a Paolo Condò “Oggi volevo condividere una cosa per me molto importante. Sto scrivendo con Paolo Condò e la Rizzoli un libro sulla storia della mia vita , sia calcistica che extra calcistica . Il libro uscirà in autunno e piano piano vi svelerò quasi tutti i dettagli”. Lo ha annunciato in un ...

Leak Kingdom Hearts 3 svelano un Annuncio imminente per un mondo Disney : Dalla Rete emergono foto scattate all'evento stampa californiano di Kingdom Hearts 3. Gli scatti trapelati sono stati caricati su Imgur e mostrano alcune fasi di gameplay nonché un nuovo mondo Disney . Se ovviamente non volete spoiler, vi sconsigliamo di continuare nella lettura o di visualizzare gli scatti. Vi lasciamo in calce il link a Imgur contenente le immagini, che non pubblicheremo direttamente nel rispetto dell'embargo fissato ...

Le regole del delitto perfetto 5 ci sarà? L’Annuncio sul futuro della serie ABC è imminente : La conferma sul futuro de Le regole del delitto perfetto 5 tarda ad arrivare: a differenza di altre serie ABC, come Grey's Anatomy prodotta dalla stessa società, la ShondaLand di Shonda Rhimes, per How To Get Away With Murder il rinnovo non è ancora arrivato nonostante siano passati quasi due mesi dalla messa in onda del finale di stagione negli Stati Uniti. Gli ascolti della quarta stagione non sono stati esaltanti, come d'altronde quelli ...