Annunciati tre nuovi giochi di Pokémon

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Giornata di festa per i fan dei: in queste ore lo sviluppatore Game Freak ha annunciato infatti l’arrivo di ben tredi ruolo che ruotano attorno ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri ormai nel lontano 1996. I primi due,: Let’s Go, Pikachu! e: Let’s Go, Eevee! sono spin off della serie principale sviluppati in esclusiva per Nintendo Switch. La differenza tra i dueriguarda ildi partenza (esatto, Pikachu o Evee) e le specie di creature che appariranno nel corso dell’avventura, ma per il resto si basano entrambi su meccaniche di gioco a metà strada tra quelle alla base deiclassici e una serie di nuove trovate. Iselvatici ad esempio non andranno combattuti ma catturati con un lancio di sfera in stileGo, in una soluzione che allo scorrimento sul touch screen del telefono sostituisce il movimento ...