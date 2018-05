Annalisa Minetti torna sul palco dopo la nascita della piccola Elèna

Annalisa Minetti : 'Farò un'operazione con le staminali - potrei tornare a vedere' : Annalisa Minetti : 'potrei tornare a vedere'. Annalisa Minetti spera in un altro miracolo per la sua vita. La cantante potrà vedere di nuovo grazie all'impiego delle cellule staminali? Non è facile ...

Annalisa Minetti : "Potrei tornare a vedere grazie alle staminali del cordone ombelicale della mia seconda figlia" : "La nascita di Elena è stato un altro piccolo miracolo della mia vita": la cantante Annalisa Minetti racconta la speranza ritrovata dopo la nascita della sua seconda figlia. Dopo un figlio che ha ormai nove anni, un doloroso aborto spontaneo e giunta alla soglia dei 40 anni, Annalisa Minetti pensava che la sua vita da mamma non potesse più riservarle alcuna sorpresa. Invece, il 29 marzo, è venuta alla luce la piccola Elena, ...

Annalisa Minetti : «Grazie a mia figlia potrei tornare a vedere» : «La nascita di Elèna è stato un altro piccolo miracolo della mia vita». Annalisa Minetti, 40 anni, racconta l’essere mamma di due, dopo l’arrivo della sua seconda figlia, venuta al mondo il 29 marzo scorso. Per la cantante e campionessa paralimpica si tratta del primo figlio con Michele Panzarin (il primogenito Fabio, 9 anni, è nato dal precedente matrimonio), ed è arrivato dopo il dolore di un aborto spontaneo. LEGGI ANCHE Annalisa ...

Domenica Live - Annalisa Minetti : “Vi presento la piccola Elena Francesca” : Ospite del pomeriggio di Domenica Live la cantante ha presentato al pubblico la piccola Elena Francesca, nata da pochi giorni: “Non dormo dal 29 marzo” ha confessato Annalisa Minetti, che ha raccontato le difficoltà di crescere la piccola con il suo handicap visivo. “Molto spesso mio figlio mi dice che non la sto allattando perché magari ha la tetta nell’orecchio – ha raccontato con grande autoironia – Adesso ha ...

