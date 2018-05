Angelina Jolie e Elle Fanning si divertono sul set di Maleficent 2

Guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt : niente accordo sulla custodia dei figli : I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt non possono allontanarsi dagli Stati Uniti. Questa la decisione dei giudici che avrà validità finché i due divi di Hollywood non avranno finalizzato il divorzio e la battaglia legale per l'affidamento dei loro sei figli non sarà conclusa.Secondo quanto riportato da Vanity Fair, l'attrice sarebbe piuttosto irritata: "Sta riflettendo su come agire, ma di certo non fa i salti di ...

Angelina Jolie arriva a Londra per il royal wedding? : Piena di valigie, accompagnata dai figli. Angelina Jolie è sbarcata a Londra a ventiquattro ore dal royal wedding. Fare «due più due» così è estremamente semplice. Che l’attrice voglia fare, il 19 maggio, un salto a Windsor? Del resto, avrebbe tutte le carte in regola. Oltre a essere una star internazionale, un’attivista e ambasciatrice Onu, la mamma 42enne di sei ha già incontrato la regina. Elisabetta II nel 2014 le ha infatti ...

Brad Pitt dimentica Angelina Jolie : un architetto è la nuova fiamma : La rottura tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha lasciato senza parole tutta Hollywood e non solo, ma a sconvolgere ancora di più i fan...

Angelina Jolie gelosa della nuova storia di Brad Pitt : Angelina Jolie è gelosa della nuova relazione di Brad Pitt ? È quello che afferma HolliwoodLife , nel riportare la testimonianza di una fonte anonima. Da qualche tempo l'attore starebbe frequentando ...

Brad Pitt è molto più felice dopo il divorzio da Angelina Jolie (secondo indiscrezioni di un ben informato) : Brad Pitt è tornato ad essere quello di una volta ed è molto più felice dopo la sua separazione da Angelina Jolie. Lo avrebbe rivelato una fonte anonima ma ben informata a People.L'attore 54enne, infatti, è stato notato per il suo ritrovato buonumore e per il suo ritorno sotto i riflettori, oltre che per una rinnovata vita sentimentale dopo un periodo di attenzioni dedicate interamente a sé stesso. Le ...

Bill Gates e Angelina Jolie sono 'i più ammirati al mondo' - : quanto emerge dalla classifica mondiale di YouGov, nella quale non compare nessun italiano. In seconda posizione ci sono Barack e Michelle Obama, mentre il presidente Donald Trump è diciassettesimo

Brad Pitt - dopo Angelina Jolie volta pagina con Neri Oxman : Nel cuore di Brad Pitt ci sarebbe una nuova donna. Il condizionale è d’obbligo, ma stando a quanto riferisce Page six l’attore starebbe frequentando da diversi mesi Neri Oxman (42 anni), architetto e professoressa del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Secondo quel che riporta la fonte i due sarebbero diventati buoni amici dopo che Brad (54 anni) ha partecipato a un progetto del MIT lo scorso autunno, come testimoniano ...

“Identica alla ex”. Chi è la nuova fiamma di Brad Pitt. Il gossip è esploso : non solo Angelina Jolie - anche lui ha voltato pagina. E la nuova ‘amica’ non solo è molto famosa - ma somiglia in modo impressionante all’attrice : Brad Pitt e Angelina Jolie, le ultime indiscrezioni li davano così: lui in astinenza da sesso, lei con una nuova fiamma. Separati da settembre 2016, in questi mesi gossip hanno travolto i due divi. Brad, si mormorava qualche settimana fa, avrebbe detto addio alla compagnia femminile per un po’. Il termine finale del fioretto è il 18 dicembre prossimo e la data non sarebbe affatto casuale. Quel giorno l’ex marito di Angelina spegnerà ...

Brad Pitt e Angelina Jolie - trovato l’accordo per la custodia dei figli : Dopo mesi di guerre iniziate in seguito all’annuncio del divorzio nell’estate 2016, Angelina Jolie e Brad Pitt starebbero arrivando a un accordo circa la custodia dei sei figli. Lo scrive The Sun, secondo cui finalmente i due attori sarebbero pronti a mettere da parte le discussioni del passato per il bene della prole. Una fonte vicina alla Jolie ha rivelato: “I termini del divorzio ora sono condivisi e sono in mano ai ...

Brad Pitt e Angelina Jolie - il divorzio è quasi definitivo : ultime news : Angelina Jolie e Brad Pitt divorzio news: gli ultimi accordi della coppia Manca poco al divorzio ufficiale di Brad Pitt e Angelina Jolie. A quasi due anni dalla rottura, le due star di Hollywood hanno finalmente trovato un accordo. Del resto oltre ai sei figli, la coppia deve gestire anche un ingente patrimonio dal valore […] L'articolo Brad Pitt e Angelina Jolie, il divorzio è quasi definitivo: ultime news proviene da Gossip e Tv.

Angelina Jolie si dedica solo ai figli : nessuna nuova fiamma per lei : ... un agente immobiliare decisamente lontano dal mondo di Hollywood, non avrebbero trovato riscontro. A un anno e mezzo dal divorzio infatti, le priorità dell'attrice sarebbero solo i sei figli: 'Non ...

Angelina Jolie non frequenta nessun altro (dopo Brad Pitt) : Come procede la vita di Angelina Jolie dopo Brad Pitt? A dar retta a diverse voci l’attrice, che ha detto addio al collega nel settembre 2016, starebbe frequentando un nuovo uomo. Un agente immobilare, più grande di lei, e decisamente lontano dal mondo di Hollywood. Un gossip, questo, che si è fatto più insistente nelle ultime settimane ma che non troverebbe riscontro. Secondo il sempre ben informato People, la 43enne al momento sarebbe ...

Angelina Jolie ha un nuovo fidanzato : ecco chi ha preso il posto di Brad Pitt : Sembra che Angelina Jolie sia pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L’attrice premio Oscar avrebbe un nuovo uomo nella sua vita: secondo Entertainment Tonight, infatti, starebbe frequentando un agente immobiliare. Il giornale lo descrive come “bello e attempato” e spiega che “non è una celebrità“. Per ora non si sa di più. Angelina Jolie aveva chiesto il divorzio da Brad Pitt nel 2016 ...

Angelina Jolie dopo Brad Pitt : ecco come vive : Com'è la vita di Angelina Jolie , dopo la fine della relazione con Brad Pitt ? come le cronache rosa di tutto il mondo hanno riportato in queste settimane, l'attrice sta frequentando una persona. Si ...