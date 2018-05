Andrew Lincoln lascia The Walking Dead? Una manciata di episodi per l' attore

Walking Dead - Andrew Lincoln lascia la serie : addio all’ex sceriffo Rick Grimes : Primo episodio, 2010, i fan hanno cominciato ad amarlo da subito: è l’ex sceriffo Rick Grimes, protagonista di The Walking Dead. E adesso, nove stagioni dopo, Andrew Lincoln, l’attore che proprio a Grimes dà il volto, ha annunciato l’addio alla serie, prima della fine della nona stagione. Un addio che, c’è da scommettersi, non sarà ben accolto dai tantissimi spettatori. Con la sua uscita di scena, a diventare centrale ...

Andrew Lincoln abbandonderà The Walking Dead dopo la nona stagione : addio a Rick - o fine della serie? : Sembra proprio che dopo The Walking Dead 9 dovremo salutare per sempre Rick Grimes, visto che la prossima sarà l'ultima stagione del suo interprete Andrew Lincoln: come riporta Collider, l'attore abbandonerà il cast della serie AMC dopo la prossima stagione. Dalla stessa fonte si apprende, come se non bastasse, che Lincoln prenderà parte solo a pochissimi episodi della nona stagione di The Walking Dead: si parla di "una mezza dozzina", senza ...