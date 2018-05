Andrea Soldi | morto dopo TSO Condannati medico psichiatra e tre vigili | “l’arroganza va

Stroncato da un tso - quattro condanne per la morte di Andrea Soldi : Un anno e otto mesi ai tre vigili urbani e allo psichiatra. Si è concluso così il processo per l’omicidio colposo di Andrea Soldi, 45 anni, malato di schizofrenia paranoide, morto in seguito al tentativo di tso, il pomeriggio del 5 agosto 2015....