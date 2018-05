Andrea Damante : ‘Amo ancora Giulia De Lellis’ : “Sono ancora innamorato di Giulia”. Andrea Damante, intervistato da Chi nel numero in edicola mercoledì 30 maggio, a sorpresa vuota il sacco sulla fine della sua relazione con Giulia De Lellis e confessa di esserne ancora innamorato. Lei invece, forse per rabbia come pensa l’ex tronista, ha smesso di seguirlo sui social proprio come facciamo noi donzelle quando veniamo ferite a morte. Andrea Damante e i motivi della rottura con ...

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante : "Mi sto prendendo cura di me" (video) : Giulia De Lellis, graditissima ospite della presentazione del libro di Luca Onestini e Raffaello Tonon, gli Oneston, è stata intervistata da Tabloit, per rassicurare tutti i suoi fedelissimi sul suo stato psicologico dopo la rottura con l'ormai ex fidanzato Andrea Damante.prosegui la letturaGiulia De Lellis dopo Andrea Damante: "Mi sto prendendo cura di me" (video) pubblicato su Gossipblog.it 30 maggio 2018 09:51.

Andrea Damante : «Provo dolore - amo ancora Giulia De Lellis. Ecco perché siamo "esplosi"...» : MILANO ? ?Abbiamo vissuto per due anni dentro una bolla, non siamo mai stati soli?. Andrea Damante torna sulla fine della sua relazione con l?ex corteggiatrice Giulia De...

Giulia De Lellis e Ignazio Moser hanno litigato? C’entra Andrea Damante : Perché Giulia De Lellis non segue più Ignazio Moser su Instagram? Andrea Damante coinvolto Giulia De Lellis e Ignazio Moser non sono più amici. La prova? Nelle ultime ore la web influencer ha smesso di seguire il fidanzato di Cecilia Rodriguez su Instagram (mentre continua a seguire la sorella di Belen). Un piccolo gesto che […] L'articolo Giulia De Lellis e Ignazio Moser hanno litigato? C’entra Andrea Damante proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante dedica una nuova canzone a Giulia De Lellis? : Giulia De Lellis: Andrea Damante prova a riconquistarla? Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano ancora a far sognare i loro fedeli fan, nonostante la loro relazione sia terminata da qualche tempo. Ancora una volta, sono convinti che tra i due possa tornare il sereno e dimenticare per sempre questo brutto periodo. A riaccendere le speranze ci ha pensato il bel dj veronese che attraverso una stories postata su Instagram ha rivelato di ...

Andrea Damante e quel tramonto che parla di Giulia : "One love" : Spesso una foto parla più di mille parole. Se poi questa foto viene postata da un ex tronista, su Instagram, con l'aggiunta del commento "One love", per i follower è inevitabile iniziare a...

Giulia De Lellis/ Flirt con Jeremias Rodriguez o è ancora amore per Andrea Damante? Una sola certezza : Giulia De Lellis, dalla rottura con Andrea Damante al presunto Flirt con Jeremias Rodriguez: qual è la verità? Intanto la ragazza vola a Mikonos e...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:13:00 GMT)

