Anche Google Home supporta Mi Home | anche se in maniera limitata

Mentre Google Home ora interagisce con Google Play Film - Netflix permette di saltare le sigle Anche su Chromecast : Dopo l'annuncio al Google I/O 2018 l'interazione fra Google Home e Google Play Film è finalmente realtà e risulta essere in fase di roll out. Allo stesso tempo, rimanendo sempre in tema di fruizione di contenuti multimediali, l'app di Netflix per Android consente finalmente di saltare le sigle delle serie TV anche su Chromecast.

Google - è dietrofront su Android Auto wireless : in arrivo Anche su device con Android 8.0 Oreo : Kenwood ha comunicato che Android Auto wireless potrebbe arrivare su alcuni smartphone non Google selezionati prima dell'aggiornamento ad Android 9.0

Il nuovo Google News è ora disponibile Anche nella versione web : Dopo aver raggiunto gli smartphone Android, la nuova versione di Google News presentata al Google I/O 2018 di settimana scorsa arriva anche in versione web: ecco come arrivarci.

Anche i Google Pixel 3 potrebbero avere il display con notch : Sembra che Anche Google stia pensando di utilizzare il notch nel display dei Google Pixel di terza generazione, e un indizio potrebbe arrivare proprio dalla nuova gestione delle notifiche.

Google Duplex : l’intelligenza artificiale effettua Anche le prenotazioni al telefono! Progresso o regresso? : Google Duplex, il primo prototipo di assistente virtuale, fondato sull’intelligenza artificiale, è stato presentato in pompa magna, dinanzi ad un pubblico più che sorpreso. Ha effettuato delle prenotazioni telefoniche e il risultato è stato sorprendente. Ma, il dubbio sorge spontaneo: si tratta di Progresso scientifico o di regresso culturale? Voi cosa ne pensate? Le mie considerazioni partono da tanto… Sei anni fa, forse sette, ero di ritorno ...

Google Assistant presto potrà controllare Anche il vostro bagno smart : L'edizione 2018 del Google I/O ha evidenziato una crescita ed espansione impressionante da parte di Google Assistant, che sta allungando rapidamente i suoi tentacoli in tutte le direzioni, senza alcuna esclusione: presto l'assistente smart di Google sarà in grado di controllare persino il vostro bagno e la vostra vasca da bagno smart.

Secondo il codice AOSP Anche nel 2018 ci saranno due nuovi Google Pixel : Un report pubblicato nella giornata di ieri rivela un commento in un commit di codice AOSP Secondo il quale anche nel 2018 verranno rilasciati due device Google Pixel. Non che ciò sia particolarmente sorprendente, dal momento che in tanti stanno già aspettando l'arrivo dei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL nella seconda metà dell'anno.

La gamma smart home di Xiaomi è controllabile Anche da Google Assistant : Xiaomi annuncia la compatibilità dei propri prodotti smart home con Google Assistant. Sarà possibile controllare vocalmente l'accensione/spegnimento delle luci e molto altro.

Anche Google Chrome dovrebbe iniziare a considerare il machine learning : Pare che il machine learning stia per approdare Anche su Google Chrome. Nonostente Big G non ne abbia fatto cenno in occasione del Google I/O 2018, trapela una richiesta attraverso la quale possiamo intuire che il team di Google stia iniziando i preparativi per implementare funzionalità utili per il risparmio delle risorse.

Google I/O 2018 : come seguire il keynote in diretta - Anche a 360° - : Ecco il link di YouTube per seguire lo streaming live della Google I/O a 360°: Cosa pensate presenterà l'azienda durante la Google I/O 2018?

La storia delle emoji della pistola - che Anche Google archivia : In principio fu Apple, circa due anni fa. L’iniziativa suscitò una certa dose di risatine alle spalle da parte degli altri giganti della tecnologia, perché sostituire sui propri sistemi operativi l’emoji della classica pistola con una innocua e colorata pistola ad acqua sembrava una presa di posizione contro la violenza un tantino eccessiva. Eppure a poco a poco anche le altre compagnie tech hanno smesso di ridere e iniziato a ...

dopo facebook e google - Anche apple prova a dare il colpo di grazia agli editori - Media e Tv : anche il debutto nello streaming musicale è avvenuto grazie a una serie di acquisizioni. apple ha acquistato Beats Music e il business dei suoi dispositivi audio nel 2014 per 3 miliardi di dollari. ...

La sicurezza di Windows Defender sbarca Anche su Google Chrome : Se da un lato Microsoft continua a"prendere in giro" Google Chrome con diversi video comparativi sulle prestazioni e sulla durata della batteria, dall'altro è costretta a supportarlo essendo il browser più diffuso al mondo. Recentemente il Colosso di Redmond ha pubblicato sul Chrome Web Store una nuova estensione denominata "Windows Defender Browser Protection" e, come dice il nome stesso, porta la sicurezza del

Google Home e Google Assistant sono in grado di controllare Anche le luci Ikea TRÅDFRI : Le luci intelligenti Ikea TRADFRI possono ora essere controllate attraverso Google Assistant e Google Home/Mini, aggiungendoli nell'apposito menu.