Ana Maria Oproiu visita il Cardarelli nel ricordo della tragedia di Bucharest

Amici di Maria : tornano le repliche delle puntate sui cAnali streaming ufficiali Video : Continuano ad andare in onda le puntate della fase serale di Amici di Maria De Filippi, trasmesse su Canale5 ogni sabato sera. Si tratta di puntate che solitamente venivano pubblicate anche su alcuni siti di streaming ufficiali quali Mediaset Video e Witty TV, ma che da qualche settimana non potevano essere trovate sul web. Da qualche settimana, chi non poteva assistere alla diretta delle varie puntate del programma non poteva aggiornarsi se non ...

Roland Garros 2018 : Camila Giorgi batte agevolmente MariAna Duque-Mariño e avanza al terzo turno : Camila Giorgi completa l’en-plein italiano nella quarta giornata del Roland Garros. La tennista marchigiana si è guadagnata il pass per il terzo turno del torneo parigino battendo in due set, 6-3 6-0 la colombiana Mariana Duque-Mariño. Il match è stato più combattuto di quanto non dica il punteggio, perché nell’ora e trenta di gioco le chance per entrambe le giocatrici non sono mancate. Camila ha concesso sette palle break, ...

Amici 17 : anche semifinale e finale di domenica - la vittoria di Maria De Filippi (contro CAnale 5) : "Se potessi scegliere la collocazione, sceglierei la settimana e non il sabato sera, quest'anno a maggior ragione". "Sono 4 anni che chiedo una collocazione diversa". "Amici è cambiato a causa del sabato". In occasione del lancio del serale della 17esima edizione di Amici, Maria De Filippi esprimeva pubblicamente con queste parole le sue perplessità per la conferma del programma nella collocazione del sabato sera, con irrimediabile ...

MariAna Falace contro Luigi Favoloso / Lite fuori dagli studi del Grande Fratello 2018 : "Mi hai rotto il..." : Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso fuori dagli studio del Grande Fratello 2018. Angelo Sanzio fa una storia e spuntano le voci dei due ex gieffini che litigano(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:25:00 GMT)

GF - MariAna vs Luigi : lite furiosa davanti agli studi. Spunta il video : Tutto si può dire fuorché le liti tra Mariana Falace e Luigi Mario Favoloso siano architettate a beneficio degli ascolti...

Amici di Maria : tornano le repliche delle puntate sui cAnali streaming ufficiali : Continuano ad andare in onda le puntate della fase serale di Amici di Maria De Filippi, trasmesse su Canale5 ogni sabato sera. Si tratta di puntate che solitamente venivano pubblicate anche su alcuni siti di streaming ufficiali quali Mediaset Video e Witty TV, ma che da qualche settimana non potevano essere trovate sul web. Da qualche settimana, chi non poteva assistere alla diretta delle varie puntate del programma non poteva aggiornarsi se non ...

Luigi Mario Favoloso/ Le tensioni con Nina Moric e gli attacchi a MariAna Falace (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso, continuerà a litigare con Mariana Falace in studio? Il pubblico si chiede se ci siano degli spiragli per poterlo vedere ancora con Nina Moric. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:35:00 GMT)

CAnale 5 - problemi tecnici/ Maria De Filippi : Amici 2018 a rischio interruzione : Canale 5, problemi tecnici: manda in loop i promo durante la pubblicità di Amici 2018 e il programma è a rischio interruzione. Cosa è successo durante la fascia promozionale?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:47:00 GMT)

Luigi Favoloso attacca MariAna in tv : 'È una carciofara e sembra una 40enne' : Scontro a Domenica Live tra Lucia Bramieri e Mariana Falace, con la 'sorpresa' dei commenti di Luigi Favoloso. Mariana ha chiesto scusa a Lucia per averle detto 'vecchia e fallita', ribadendo però di ...

Luigi Favoloso attacca MariAna in tv : 'E' una carciofara e sembra una quarantenne' : Scontro a Domenica Live tra Lucia Bramieri e Mariana Falace , con la 'sorpresa' dei commenti di Luigi Favoloso . Mariana ha chiesto scusa a Lucia per averle detto 'vecchia e fallita', ribadendo però ...

Luigi Favoloso attacca MariAna in tv : «E' una carciofara e sembra una quarantenne» : ROMA - Scontro a Domenica Live tra Lucia Bramieri e Mariana Falace , con la 'sorpresa' dei commenti di Luigi Favoloso . Mariana ha chiesto scusa a Lucia per averle detto 'vecchia e fallita', ribadendo ...

Lucia Bramieri e MariAna Falace - lite a Domenica Live. E Luigi Favoloso attacca MariAna : ROMA - Scontro a Domenica Live tra Lucia Bramieri e Mariana Falace , con la 'sorpresa' dei commenti di Luigi Favoloso . Mariana ha chiesto scusa a Lucia per averle detto 'vecchia e fallita', ribadendo ...

Domenica Live/ Grande Fratello - la lite tra MariAna Falace e Lucia Bramieri : arriva il chiarimento (27 maggio) : Domenica Live, anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata con Barbara d'Urso: Lucia Bramieri e Angelo Sanzio in onda e tutti gli eliminati dal Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:39:00 GMT)

Gf - ora MariAna rivela : "Ecco cosa mi ha sussurrato Nina Moric all'orecchio prima di lasciare lo studio" : Nel corso della sesta puntata del Gf Nip è tornata in studio Nina Moric per difendersi dai durissimi attacchi della scorsa settimana. La modella croata non ha gradito che il pubblico l'abbia presa di ...