Amici 17 | scontro a distanza tra Emma Muscat e Carmen Ferreri

Treviso - scontro frontale tra due auto : morta ragazza di 18 anni - 4 Amici sono feriti : Tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi sabato sera a Susegana, in provincia di Treviso: una ragazza di 18 anni è morta e i quattro amici che viaggiavano con lei sono feriti dopo essersi scontrati frontalmente con un'altra vettura in un tratto di strada noto per la sua pericolosità.Continua a leggere

Amici serale 2018/ Bryan Ramirez e Lauren allo scontro : Luca Tommassini adora l'americana? : Amici serale 2018, Bryan Ramirez ha deciso di cambiare squadra per potere sfidare Lauren Celentano rimasta nei blu, ecco tutti i motivi della sua scelta.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:55:00 GMT)

Amici 2018 anticipazioni : lo scontro Ventura-Parisi protagonista della puntata di sabato 29 : La lite tra Simone Ventura e Heather Parisi non si concluderà di certo domani e verterà sempre su Biondo, il rapper che divide: se per la conduttrice è un vero talento, che riesce a emozionare gran parte del pubblico, per la showgirl, invece, non dovrebbe nemmeno trovarsi al Serale di Amici 2018. Le anticipazioni di sabato 28 aprile ci rivelano che si discuterà nuovamente su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo e - dobbiamo ammetterlo - ...

Amici 2018 - ancora scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura. L’insostenibile dibattito su Biondo : La quinta puntata di Amici 17, come prevedibile, si è contraddistinta dallo scontro tra le due prime donne della commissione esterna, Heather Parisi e Simona Ventura. Dopo le frecciatine lanciate via social durante la settimana appena terminata, l’appuntamento con il talent show del sabato sera di Canale 5 si è aperto con un insostenibile dibattito durato mezz’ora abbondante sul cantante Biondo e sulla questione “auto-tune sì, auto-tune no”. Un ...

Amici 2018 anticipazioni : lo scontro Ventura-Parisi protagonista della puntata di sabato 29 : La lite tra Simone Ventura e Heather Parisi non si concluderà di certo domani e verterà sempre su Biondo, il rapper che divide: se per la conduttrice è un vero talento, che riesce a emozionare gran parte del pubblico, per la showgirl, invece, non dovrebbe nemmeno trovarsi al Serale di Amici 2018. Le anticipazioni di sabato 28 aprile ci rivelano che si discuterà nuovamente su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo e - dobbiamo ammetterlo - ...

Amici 2018 anticipazioni : lo scontro Ventura-Parisi protagonista della puntata di sabato 29 : La lite tra Simone Ventura e Heather Parisi non si concluderà di certo domani e verterà sempre su Biondo, il rapper che divide: se per la conduttrice è un vero talento, che riesce a emozionare gran parte del pubblico, per la showgirl, invece, non dovrebbe nemmeno trovarsi al Serale di Amici 2018. Le anticipazioni di sabato 28 aprile ci rivelano che si discuterà nuovamente su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo e - dobbiamo ammetterlo - ...

Amici - è scontro tra la Parisi e la Ventura per Biondo. Heather : "Simona sei una vergogna" : Continua la querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura per il cantante di Amici di Maria De Filippi Biondo. Nonostante durante la diretta del serale le due se ne siano dette di ogni, ora la 'guerra' ...

Amici - scontro brutale tra la Ventura ed Heather Parisi : 'Tu a 58 anni mi sembri...' : E' ormai guerra tra Heather Parisi e Simona Ventura . Le due star di Amici 17 si scontrano sul concorrente Biondo. Tutto parte da un gesto discutibile di Heather Parisi, che avrebbe messo su Instagram ...

Amici 2018 : scontro social senza esclusione di colpi tra Simona Ventura ed Heather Parisi : Amici 2018: nuovo scontro social tra Simona Ventura e Heather Parisi, due membri della Giuria Esterna del talent di Maria De Filippi. La prima ad attaccare l’altra è stata Simona Ventura che attraverso un video Instagram ha accusato la Parisi di comportarsi come una ragazzina. Infatti pare che la show girl abbia messo un like ad un commento di un followers che attaccava e insultava pesantemente Biondo, il rapper la cui presenza ad Amici, ha ...

Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici - la produzione si esprime sulla lite durante il terzo serale : Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici, la produzione Fascino del programma si esprime sull'episodio trasmesso in diretta durante il terzo serale di Amici. A seguito della lite tra Biondo e Heather Parisi, verificatasi sabato 21 aprile in diretta su Canale Cinque, anche la produzione interviene per placare gli animi e la bufera mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni: un comunicato ufficiale ha espresso massima solidarietà alla ...

Heather Parisi - scontro ad Amici con Biondo. La rabbia della madre : «Chieda scusa a mio figlio» : Lo sfogo della mamma. «Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito...

Heather Parisi - scontro ad Amici con Biondo. La rabbia della madre : 'Chieda scusa a mio figlio' : Lo sfogo della mamma. 'Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito al linciaggio ...

ERMAL META/ Scontro con Rudy Zerby : "Non permettete ai giovani di crescere" (Amici 17) : ERMAL META, Amici 17: entra in polemica con Rudy Zerbi. Il botta e risposta (piccato) dopo l'uscita del ballerino Daniele andato via senza potersi esibire. La polemica è solo all'inizio!(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:34:00 GMT)

Amici 2018/ Terzo serale : Valentina piange e lo scontro Celentano-Parisi prosegue… si parlerà del cachet? : Amici 17, cachet da sogno per Heather Parisi? Le nuove assegnazioni per la squadra bianca e la squadra blu per il Terzo serale. Valentina Verdecchi verso l'addio.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:41:00 GMT)