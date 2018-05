Amici 17 | anche semifinale e finale di domenica | la vittoria di Maria De Filippi contro

EINAR - ELIMINATO AD Amici 2018?/ Perde la prima manche e va in sfida diretta per la finale : EINAR finalista o sarà ELIMINATO da AMICI 2018? In questa settimana ha studiato tanto ma ha anche ricevuto la telefonata della zia e la notizia che stasera duetterà con Gino Paoli(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:25:00 GMT)

Amici SERALE 2018/ Diretta - eliminati e finalisti : Einar ad Irama : "Fai vincere anche noi" (Semifinale) : AMICI 2018 SERALE ed.17, Diretta semifinale 27 maggio: chi sono i finalisti e gli eliminati della semifinale? Ospiti Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa Riki e Carla Fracci.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:43:00 GMT)

Amici - lascia anche Garrison. Arriva Stefano De Martino : Garrison Rochelle, uno dei volti più noti di Amici, lascia il programma. Al suo posto, ad arricchire la schiera dei professori, potrebbe Arrivare Stefano De Martino. Per Maria De Filippi è tempo di cambiamenti: dopo l’addio di Giuliano Peparini, sostituito da Luca Tommassini nel ruolo di direttore artistico di Amici, anche Garrison, storico professore del talent, starebbe per lasciare. Secondo alcune indiscrezioni infatti il coreografo e ...

Anche Sophia Loren ad Amici di Maria De Filippi il 27 maggio : tutti gli ospiti della semifinale : Anche Sophia Loren ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti attesi per domenica 27 maggio, in diretta su Canale 5. Nella penultima puntata, il talent show Mediaset schiera un ricco parterre di ospiti, non solo cantanti. Tra i più attesi in studio c'è l'attrice Sophia Loren, ospite d'eccezione dell'ottava puntata del programma TV che si avvia verso la finalissima. Gli ospiti in studio nella puntata di domenica 27 maggio, su Canale 5, ...

Amici di Maria De Filippi - lascia anche Garrison : 'Perché se ne va' - una sfida alla Regina : Un altro addio, doloroso, ad Amici di Maria De Filippi . Dalla prossima stagione non ci sarà più Garrison Rochelle , coreografo di fama e professore storico del talent di Canale 5. Come rivelato da ...

Amici serale 2018/ Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti : la gioia degli allievi : Amici serale 2018: Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti e pubblicheranno presto il loro primo CD musicale: la gioia degli allievi della scuola.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 02:22:00 GMT)

Operazioni 'Pluribus' e 'Amici Nostri' - anche un 43enne di Lamezia tra gli arrestati in Calabria e Toscana : Pistoia - L'operazione "Pluribus" e "Amici Nostri" ha riguardato anche la Calabria e la città di Lamezia Terme. Si tratta di un'indagine dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia e ...

Milly Carlucci - Ballando fa ascolti da record : vinto anche l'ultimo duello contro Amici di Maria De Filippi : Quest'anno Milly Carlucci è come Cenerentola. In più di un' occasione si è permessa il lusso di superare la sua rivale di sempre, la signora del sabato sera, Maria De Filippi. anche la signora Fascino-...

Amici 2018 - settima puntata Serale del 19 maggio in diretta : c’è anche Gerry Scotti : Bryan e Lauren - Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvia alle decisive battute finali con la settima puntata. Qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Amici 2018: le anticipazioni della settima puntata del Serale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.10, Maria De Filippi conduce ...

Amici SERALE 2018/ Ed.17 Vincitore e eliminati sesta puntata : Carmen prima - salva anche Emma : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta sesta puntata: Michelle Hunziker e Il Volo ospiti. Nuovo sistema di eliminazione, chi lascerà il programma tra Emma e Carmen?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:35:00 GMT)

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez - abbraccio ad Amici 17 / Video - pace fatta anche in diretta! : Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, pace in diretta ad Amici 17. Dopo il "caso paparazzi", le due si abbracciano nello studio del serale del talent di Canale 5(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:15:00 GMT)

MORTE SANA CHEEMA - ANCHE MADRE E ZIA INDAGATE/ Gli Amici di lei temono ritorsioni : SANA CHEEMA, mistero sulla MORTE in Pakistan: INDAGATE mamma e zia, lo zio scarcerato. Dubbi sulla confessione del padre: "non è vero, lei ha battuto la testa"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:01:00 GMT)

Il Volo ed Emma Marrone ospiti di Amici di Maria De Filippi il 12 maggio - presente anche Arisa : Tre gli ospiti di Amici di Maria De Filippi il 12 maggio: ai nomi di Emma Marrone ed Arisa, già presenti nella scorsa puntata del serale, si aggiunge il trio pop lirico Il Volo. La comunicazione è arriva oggi, nel Daytime su Real Time alle 13.50. I ragazzi della squadra bianca e della squadra blu rimasti in gara hanno appreso i nomi dei cantanti italiani che duetteranno con loro. I concorrenti coinvolti questa settimana nei duetti sono Emma ...

Amici 2018 : Emma o Carmen? Intervengono anche i vip : Amici 2018 La proposta di Rudy Zerbi di eliminare dalla gara di Amici 2018 una tra Emma Muscat e Carmen Ferreri continua a dividere il pensiero di molti, dai professori del programma, alle prese con una complicata scelta, ai fan dell’una o dell’altra cantante. Non fan qualunque, ma anche sostenitori vip, interpellati per creare ancora più attesa in vista della sesta puntata di domani sera, quando verrà deciso chi salvare e chi ...