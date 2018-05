America Ferrera | Ugly Betty è diventata mamma di Sebastian

America Ferrera è diventata mamma : Fiocco azzurro per America Ferrera. L’attrice di Ugly Betty, 34 anni, e il marito Ryan Piers Williams hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, un maschio. Il suo nome? Sebastian. Ma i neo genitori l’hanno già soprannominato «Baz». L’annuncio è arrivato via Instagram con un scatto in cui si vede solo il piedino del neonato. «Quando due diventano tre… mamma, papà e bimbo sono felici, stanno bene e sono ...