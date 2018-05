America Ferrera è diventata mamma

vanityfair

: E continuiamo la mattinata di oggi con una bella notizia per #AmericaFerrera, la protagonista di #Superstore! - serial_crush : E continuiamo la mattinata di oggi con una bella notizia per #AmericaFerrera, la protagonista di #Superstore! - lamescolanza : America Ferrera, la star di 'Ugly Betty' è diventata mamma - Il Decoder - kurtsvodka : America Ferrera ha partorito e io mi sento una proud aunt -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Fiocco azzurro per. L’attrice di Ugly Betty, 34 anni, e il marito Ryan Piers Williams hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, un maschio. Il suo nome? Sebastian. Ma i neo genitori l’hanno già soprannominato «Baz». L’annuncio è arrivato via Instagram con un scatto in cui si vede solo il piedino del neonato. «Quando due diventano tre…, papà e bimbo sono felici, stanno bene e sono totalmente innamorati», si legge come didascalia. https://www.instagram.com/p/BjXlwQCDh6W/?taken-by=I due, marito e moglie dal 2011, avevano voluto tenere top secret il sesso fino all’ultimo. La gravidanza, invece, l’avevano rivelata a Capodanno. Enormi sorrisi, occhiali a forma di 2018 e queste parole: «Nel 2018 daremo il benvenuto a una nuova faccia da baciare». Il baby shower poi l’aveva festeggiato lo scorso aprile, con le ...