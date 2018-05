Ambulanza sequestrata - la svolta : 4 denunciati - il giallo del centauro : Hanno un volto, un nome, un profilo conosciuto alle forze dell'ordine. Sono in quattro, sono stati denunciati dalla polizia, su di loro è stato aperto un fascicolo in Procura: sono accusati di ...

Napoli - 17enne muore in un incidente stradale nei Quartieri Spagnoli : sequestrata Ambulanza per soccorrerlo : Ambulanze sequestrate, operatori presi in ostaggio, flotte di scooter che scortano i mezzi di soccorso fino all’ospedale. All’origine di tutto un incidente stradale tra due moto avvenuto a Napoli nella zona di Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, nel quale un ragazzo di 17 anni è morto e un 45enne è rimasto ferito e si trova ora in rianimazione. Ma prima ancora che arrivassero le ambulanze inviate dal Pronto soccorso dopo la ...