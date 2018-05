Ambiente : tornano i Luoghi del Cuore - al via censimento Fai 2018 (2) : (Adnkronos) – Già più di cento i comitati e i Comuni che nei primi mesi di quest’anno hanno preso contatto con il Fai per prepararsi a raccogliere voti: ci sono piccoli beni che rivestono un valore speciale per la loro comunità, molti beni rimasti lesionati a causa del terremoto e ci sono anche grandi edifici il cui recupero è reso difficile anche dalla necessità di attribuirgli una nuova destinazione d’uso, come l’ex ...