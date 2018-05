Ambiente | Enea | al via la prima Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare

Economia e Ambiente - online il nuovo numero del Magazine ENEA : Economia circolare, green job, blue economy, carbon footprint sono alcuni dei temi al centro del nuovo numero del Magazine ENEA 'Energia ambiente e Innovazione' dal titolo ''conomie' che punta ad

Pubblica Amministrazione : al via progetto ENEA per uso efficiente fondi su energia e Ambiente : ... smart city e illuminazione intelligente; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica e fonti rinnovabili per le PMI ; economia circolare e simbiosi industriale; ...

ENEA - PA : al via progetto per l’uso efficiente dei fondi su energia e Ambiente : L’ENEA ha attivato un apposito servizio a supporto delle amministrazioni regionali e locali interessate all’utilizzo ottimale delle risorse europee e nazionali nei settori dell’energia e dell’ambiente. L’iniziativa prevede un vero e proprio canale diretto con la PA attraverso strumenti operativi a cominciare da un help desk, attivo dal lunedì al venerdì (9.00 – 13.00), che le amministrazioni interessate possono già contattare, sia al ...

Ambiente - alleanza Roma Capitale ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40% , puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti , e adottare una ...