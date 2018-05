Amazon vuole bannarmi ma non riesco a capire perché

Seattle - approvata la “Amazon tax” per aiutare i senzatetto. Ma il sindaco vuole opporsi. Ira di Bezos : “Approccio ostile” : Una tassa da 275 dollari per ogni dipendente di un’azienda che realizza almeno 20 milioni di ricavi all’anno. È la norma approvata dal consiglio comunale di Seattle per aiutare i senzatetto. E il pensiero va subito ad Amazon, che ha sede proprio nella città della west coast e lì dà lavoro a più di 40mila cittadini. La nuova tassa, soprannominata dalla stampa “Amazon tax“, può portare nelle casse del Comune 50 milioni di ...

Seattle - consiglio comunale approva la “Amazon tax” per aiutare i senzatetto. Ma il sindaco vuole opporsi : Una tassa da 275 dollari per ogni dipendente di un’azienda che realizza almeno 20 milioni di ricavi all’anno. È la norma approvata dal consiglio comunale di Seattle per aiutare i senzatetto. E il pensiero va subito ad Amazon, che ha sede proprio nella città della west coast e lì dà lavoro a più di 40mila cittadini. La nuova tassa, soprannominata dalla stampa “Amazon tax“, può portare nelle casse del Comune 50 milioni di ...

Amazon vuole lanciare un robot da compagnia nel 2019 : Dopo l’assistente digitale da salotto Amazon vuole arrivare per prima a proporre nelle case del grande pubblico un’altra categoria di prodotto inedita: un robot domestico in grado di seguire gli utenti per fornire loro i servigi di Alexa seguendoli per casa. Lo ha riportato in queste ore Bloomberg, che del progetto top secret ha già raccolto una manciata di informazioni utili. Dalla testata scopriamo che il nome in codice del ...

Walmart vuole acquisire Humana - sfida ad Amazon sulla sanità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Amazon - tonfo in Borsa : Trump vuole fargli pagare più tasse - : New York, 28 mar. , askanews, Donald Trump sarebbe 'ossessionato' da Amazon, a cui vorrebbe far pagare più tasse. Lo sostiene il sito Axios, citando cinque fonti che hanno parlato con il presidente ...