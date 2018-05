Amazon | Jeff Bezos vuole colonizzare la luna E potrebbe farcela

Transparent cancellata - la prima stagione senza Jeffrey Tambor sarà anche l’ultima per la serie Amazon : Transparent cancellata : questa è la notizia che arriva direttamente dall'ideatrice e autrice dell'acclamata serie targata Amazon , Jill Soloway. Questo significa, quindi, che la prima stagione della serie senza l'ormai ex protagonista Jeffrey Tambor sarà anche l'ultima. "La speranza è che sistemi i Pfefferman con qualche sorta di bella rivendicazione" ha detto la Soloway riguardo l'ultima stagione di Transparent , "Penso che ci arriveremo con ...

Arrested Development : Jeffrey Tambor confermato nella stagione 5 dopo l'addio ad Amazon : Mentre negli ultimi giorni la quarta stagione , la prima prodotta dal servizio di video in streaming dopo la cancellazione alla FOX, è stata ripubblicata in una versione "remix" al fine di rendere la ...

Amazon.com / Truffe in crescita nel 2018 : Donald Trump contro Jeff Bezos : Amazon.com, Truffe in crescita nel 2018. Donald Trump intanto attacca Jeff Bezos ed è polemica. Tutti i consigli per non cadere mai online in una delle trappole più conosciute.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:29:00 GMT)