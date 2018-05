' Ama e cambia il mondo' | spettacolo di fine anno degli alunni dell' Istituto comprensivo

Porte girevoli all’Atalanta : le richieste di Gasperini per sostituire i partenti - ecco come cambia l’11 bergAmasco : Atalanta alle prese con un calciomercato che potrebbe rivoluzionare la rosa, innesti di spessore per sostituire alcuni pezzi pregiati in partenza L’Atalanta ha da poco concluso l’ennesima ottima stagione con Gian Piero Gasperini al timone. L’Europa League è stata riconquistata, al termine di un’annata ricca di soddisfazioni per il club del patron Percassi. come in ogni estate però, l’Atalanta deve far fronte ...

ChiAmano la figlia Blu. I giudici : "Nome da maschio - cambiatelo o ne scegliamo uno noi" : I genitori di una bambina di un anno e mezzo che hanno chiamato la figlia Blu, sono stati convocati dalla Procura della Repubblica di Milano per rettificare l'atto di nascita. Altrimenti, spiega la coppia, "sarà il giudice a decidere il nome di nostra figlia". La vicenda è raccontata da Il Giorno.Secondo i genitori di Blu, la magistratura si rifà all'articolo 35 del Dpr 396/2000 in base al quale "il nome imposto al bambino ...

YAmaha Niken : aperte le prenotazioni online e il prezzo non cambia [FOTO] : Progettata per aprire un mondo intero di possibilità ai piloti più orientati al futuro, che stanno cercando un'esperienza di guida del tutto inedita, Niken è uno dei concetti più estremi che si siano ...

Amazon Tax : adesso è legge in Usa - cosa cambia per gli utenti italiani? : Amazon rappresenta probabilmente il fenomeno che, ancor più di Ebay, ha saputo rivoluzionare il concetto di acquisto. Diverse catene in Italia sono in difficoltà perchè probabilmente non reggono la concorrenza contro un colosso mondiale, in grado di offrire promozioni e vastità di scelta che forse nessun negozio fisico può garantire. E Amazon ha un luogo dove è nata e si è sviluppata fino a conquistare il mondo: Seattle. Ed è proprio lì che è ...

Uber assume l'ex direttore di Amazon : «Cambiamenti in atto» - e punta sul ritorno a Londra : Cambio al vertice per Uber , a quasi un anno da quando la app di taxi più usata al mondo fu bandita da Londra: Jo Bertram , l'ex capo di Nord Europa e Regno Unito che a seguito di quella vicenda ...

Solo chi Ama l'Europa può? lottare per cambiarla : Oggi è il 9 maggio, giorno dell'Europa Unita. Il 9 maggio del 1950, il Ministro degli affari esteri francese Robert Schuman, nato lussemburghese e di nazionalità tedesca, divenuto poi francese grazie al Trattato di Versailles, pronunciò quella che sarebbe diventata la sua famosa Dichiarazione, presentando il piano con il quale proponeva di mettere sotto un'alta autorità la produzione dei due materiali indispensabili ...

MotoGP - Valentino Rossi : ha senso restare con questa YAmaha? C’è un contratto - difficile cambiare. Intriga la Suzuki : Valentino Rossi ha firmato un contratto biennale con la Yamaha, dunque correrà con la scuderia dei tre diapason fino al 2020: altre due stagioni e mezza con questo mezzo sembrano però davvero infinite, il Dottore sta guidando una moto ingestibile e lontana anni luci dai vertici del circuito. Le Honda, le Ducati e adesso anche le Suzuki sono decisamente più performanti, il centauro di Tavullia fatica a tenere il passo degli avversari, non riesce ...

Primo maggio - l’Amarezza dell’operaio dell’Ilva : “Solo una cosa è cambiata in questi anni : ci sono sette colleghi in meno” : “Una cosa è cambiata in questi anni: che ci sono sette colleghi in meno”. Nella mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno maggio Libero e Pensante, la testimonianza di Mirko, operaio all’Ilva. “Morti sul lavoro in un impianto che era sotto sequestro: ci hanno detto che si chiamano morti bianche perché non c’è una mano che uccide direttamente. Io continuo ad andare a ...

“Bye - bye Marco”. Liorni lascia La vita in diretta. Dopo anni di fortunata conduzione il presentatore ‘cambia casa’. Al suo posto un volto molto Amato - soprattutto dal pubblico femminile : Un cambio di conduzione è alle porte a La vita in diretta. Infatti, marco Liorni sta dicendo addio al programma per lasciare spazio a un altro volto molto noto e molto amato. Recentemente si era parlato di una staffetta al timone dello show Rai e al ballottaggio c’erano Alberto Matano e Tiberio Timperi. Ora si sarebbe stato sciolto il nodo su chi guiderà la stagione 2018-2019 del programma di infotainment principe del servizio ...