Alfa Romeo 4C | ecco come potrebbe essere la nuova sportiva del Biscione

Auto – Alfa Romeo è main sponsor della “Mitteleuropean Race 2018” : Al via la terza edizione della competizione di regolarità che andrà in scena a Trieste dal 1° al 3 giugno. Il pubblico potrà ammirare capolavori del passato e le ultime novità della gamma Alfa Romeo. Tra queste, ovviamente, riflettori puntati sull’affascinante Stelvio Quadrifoglio Dal 1° al 3 giugno, a Trieste, il marchio Alfa Romeo sarà protagonista della terza edizione della “Mitteleuropean Race”, la competizione di ...

A CANNARA LE Alfa Romeo INCONTRANO LE INFIORATE : CANNARA Una festa religiosa in primis, perché legata alle celebrazioni del Corpus Domini, ma anche popolare perché unisce la comunità nel segno di un'antica tradizione. È l'Infiorata di CANNARA che ...

Auto – Alfa Romeo alla scoperta delle eccellenze italiane con “Strade Stellate” : La prima tappa della seconda edizione di “Strade Stellate” Alfa Romeo è andata in scena domenica sera a Verona Si è conclusa domenica sera a Verona, presso l’esclusivo Byblos Art Hotel Villa Amistà, la prima tappa della seconda edizione di “Strade Stellate”, l’avvincente tour firmato Alfa Romeo, in collaborazione con Salotti del Gusto, che si articola lungo sei weekend, da maggio a ottobre, nelle più belle ...

Alfa Romeo 33/2 Stradale : la splendida supercar trionfa al concorso dell’eleganza di Villa d’Este [FOTO] : L’affascinante sportiva d’epoca ha fatto incetta di premi sia a Villa d’Este che a Villa d’Erba L’Alfa Romeo 33/2 Stradale ha conquistato sia i favori del pubblico presente a Villa d’Este – vincendo la coppa d’oro – che quelli del pubblico di appassionati accorsi oggi a Villa Erba, aggiudicandosi anche il Trofeo BMW Group Italia (premio assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba). Chiunque si sia infilato una volta ...

Simone Resta lascia la Ferrari - passa all'Alfa Romeo Sauber : Simone Resta lascerà il suo incarico di responsabile coordinamento progetto veicolo in Ferrari: lo rende noto la scuderia di Maranello in una nota firmata dal team principal Maurizio Arrivabene. L'...

Ferrari - lascia il capo progettista Resta : sarà dt dell'Alfa Romeo Sauber : Simone Resta sarà il nuovo direttore tecnico della Alfa Romeo Sauber. Lo ha confermato la scuderia svizzera in un comunicato, pochi minuti dopo l'annuncio della Ferrari sulla rinuncia di Resta all'...

F1 - Simone Resta saluta la Ferrari : sarà il nuovo direttore tecnico della Sauber-Alfa Romeo : La Ferrari ha annunciato con un tweet l’addio di Simone Resta, pronto a diventare nuovo direttore tecnico della Sauber-Alfa Romeo Quello di Monaco è stato l’ultimo Gran Premio in Ferrari per Simone Resta, che dal 31 maggio saluterà il team di Maranello per passare alla Sauber Alfa-Romeo. Nominato da Marchionne nel 2014 come capo progettista, l’ingegnere classe ’70 lascia il Cavallino dopo ben diciassette anni, ...

Arese - Alfa Romeo storiche da competizione in mostra a Il Centro : Milano, 28 mag. , askanews, Da venerdì 1 giugno fino a venerdì 15 giugno, presso l'area eventi del Centro commerciale Il Centro di Arese , Milano, , verranno messe in mostra sette autovetture che ...

Nuove Alfa Romeo 6C e 4C - il futuro del Biscione nel segno della sportività : Le novità più sportive della Casa del Biscione dovrebbe essere svelate fra qualche giorno in occasione dell’Investor day di balocco Fra pochi giorni, esattamente il prossimo 1 giugno, quando si svolgerà l’Investor day di Balocco, Sergio Marchionne svelerà il nuovo e attesissimo piano industriale Alfa Romeo. Gli amanti della Casa di Arese stanno aspettando con ansia questa importante data per scoprire qualio saranno le prossime novità targate ...

Jeep e Alfa Romeo al centro di "Salotti del Gusto" a Torino : Jeep si conferma Auto ufficiale di "Salotti del Gusto" e Main Sponsor del tour "Taste and Drive Urban Side", che, diversamente dallo scorso anno, porterà la gamma...

Villa d’Este : all’Alfa Romeo 33/2 Stradale la Coppa d’Oro : L’Alfa Romeo 33/2 Stradale è stata premiata sabato con la Coppa d’Oro (il Primo Premio assegnato per Referendum pubblico a Villa d’Este) al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. L’Alfa Romeo 33/2 Stradale (1968) ha motore V8, 1.995 cc, 230 CV a 8.800 giri/minuto, carrozzeria Coupé, Scaglione, ed è di proprietà del concorrente svizzero Albert Spiess. […] L'articolo Villa d’Este: all’Alfa Romeo ...

Concorso d'Eleganza Villa d'Este : l'Alfa Romeo 33 batte tutti" : Nuovo Mondo, Nuove Idee: La Storia delle Gran Turismo; E. La Velocità Incontra lo Stile: L'Affermazione delle Auto Sportive e da Competizione; F. 80 Anni di Archeologia Automobilistica; G. Hollywood ...

Auto – Jeep e Alfa Romeo protagonisti dei Salotti del Gusto 2018 : Ieri sera, presso il Palazzo Ceriana Mayneri di Torino, Jeep e Alfa Romeo hanno annunciato di aver rinnovato la collaborazione con i “Salotti del Gusto” per il sesto anno consecutivo Il marchio Jeep si conferma Auto ufficiale di “Salotti del Gusto” e Main Sponsor del tour “Taste and Drive Urban Side”, che, diversamente dallo scorso anno, porterà la gamma Jeep nelle piazze italiane, mettendo a disposizione la ...

Aste : Bolaffi mette in scena auto e non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo (2) : (AdnKronos) – “Dato l’importantissimo valore storico-culturale delle stesse, sono sicuro che a questo punto il ministero concluderà il procedimento ed eserciterà pure il diritto di prelazione, visto che questo ingente patrimonio economico non poteva proprio mancare nei musei italiani”¦ sicuramente era indispensabile bloccare, tra le altre, un’auto carrozzata svizzera, la Gangloff, e una immatricolata in Inghilterra, ...