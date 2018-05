Alan Rickman | il professor Piton di Harry Potter | era frustrato per il suo personaggio

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Degli scritti personali di, noto per aver interpretato Severusnella saga completa di, rivelerebbero la frustrazione patita dall’attore scomparso nel 2016 proprio a causa del suopiù noto. A darne notizia il Telegraph, che rivela tutta la faccenda legata alle preoccupazioni del compiantodurante le riprese degli otto capitoli dia causa di Severus(e David Yates) Tutto un faldone di carte personali diè stato messo in vendita questa settimana presso la ABA Rare Book Fair di Londra, inclusa una cartolina di David Hayman, il produttore che portò l’attore al ruolo che gli ha dato la massima notorietà. “Grazie per aver reso il film un successo”, è quanto gli ha scritto Hayman nell’occasione parlando die la camera dei segreti, film del ...