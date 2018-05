Al via le Finali NBA 2018 | ecco dove seguire tutte le gare

Serie B - Red Bull B-Best : via alle votazioni finali : E c'è spazio anche per un Campione del Mondo come Alberto Gilardino. Il violino suona ancora con la maglia dello Spezia e il suo gol al Cittadella, simile a quello di Van Basten a Euro 88 contro l'...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...

Grande Fratello 2018 - finalista Simone Coccia e eliminati / Diretta : Angelo salvo Filippo via? (Sesta puntata) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo finalista del reality.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:39:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018 - ELIMINATI E FINALISTA / Diretta : Lucia Bramieri via - salvo Danilo (Sesta puntata) : GRANDE FRATELLO 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo FINALISTA del reality.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 23:07:00 GMT)

Olimpiadi di greco e latino - a Pavia i 125 finalisti : “Ma non chiamateci secchioni” : Amano Tucidide e Cicerone, sono cresciuti a pane e latino, trascorrono ore sulle declinazioni e sulle versioni, traducono il greco come se stessero parlando in inglese e in queste ore stanno gareggiando per conquistare il podio delle “Olimpiadi di lingue e civiltà classiche” organizzate dal ministero dell’Istruzione. Sono i 125 studenti liceali più bravi d’Italia. Da mercoledì scorso sono tutti a Pavia, trasformata per quattro giorni nella ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : il Lodi spazza via il viareggio in goleada e vola in finale con il Forte dei Marmi : La finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista sarà ancora una volta Lodi-Forte dei Marmi. Le due squadre si contenderanno il tricolore per il terzo anno consecutivo e il bilancio nei primi due confronti è di una vittoria a testa. Il Lodi era stato costretto a giocarsi tutto in gara-5 nelle Semifinali contro un coriaceo Viareggio, che ha fatto leva sull’esperienza di Bertolucci e Ventura per mettere alle corde i campioni ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : tripletta epica per Mirko Bertolucci! viareggio porta Lodi a gara-5 : Viareggio e Lodi si giocheranno alla “bella” il pass per la finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. I toscani hanno fatto valere il fattore campo in gara-4, portando a casa la vittoria per 3-1 contro i campioni d’Italia, messi alle corde dalla prova superba di un veterano della nazionale italiana e da una difesa che ha messo la museruola all’attacco formidabile dei detentori del titolo. L’avvio di gara è stato ...

Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Città di Fermo/P.S. Giorgio/Pedaso" : stamane il via alle finali. Tutti in campo al "B. Recchioni". : Il Torneo Internazionale di Calcio 'Città di Fermo/P.S. Giorgio/Pedaso', riservato ai ragazzi in età riconducibile alla Categoria Esordienti, vivrà oggi il suo atto conclusivo con le finali in ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : il Lodi beffa il viareggio ai rigori - due match point per i campioni d’Italia : Dal paradiso all’inferno e ritorno. La parabola del Lodi ha dell’incredibile in gara-3 dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia superano il Viareggio ai rigori e si portano in vantaggio 2-1 nella serie, ma sfiorano un tonfo che avrebbe potuto davvero compromettere il destino dei principali favoriti per la conquista del tricolore. Il Lodi impiega appena 6′ per passare in vantaggio con un gol del ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score - andata semifinali : in campo - partite al via! : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score delle semifinali di andata, Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo. Sfide bellissime e davvero incerte su entrambi i campi(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:28:00 GMT)

Champions League 2018 : semifinali al via con Liverpool-Roma in diretta su Canale 5 : Roma La strada verso Kiev, teatro della finale, arriva alle ultime e decisive curve. Scattano le semifinali della Uefa Champions League 2018, con la Roma di scena a Liverpool e i Campioni d’Europa in carica del Real Madrid che, dopo il tribolato passaggio del turno contro la Juventus, fanno visita al Bayern Monaco. Entrambe le partite vengono trasmesse anche in chiaro su Canale 5. Champions League in tv: le partite di martedì 24 e ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : il Lodi porta la serie col viareggio in parità - il Forte dei Marmi allunga sul Breganze : Reazione da grande squadra per il Lodi in gara-2 delle Semifinali dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia non hanno lasciato scampo al Viareggio, mettendo in chiaro le cose sin dall’inizio. Nella prima frazione è stato Querido ad aprire le danze dopo 13′, ma il vero mattatore è Verona, che ha siglato la rete del 2-0 prima dell’intervallo e poi si è scatenato nella ripresa, completando la sua personale ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : blitz Forte dei Marmi a Breganze! Il Lodi cade sul campo del viareggio : I campioni d’Italia crollano a Viareggio, il Forte dei Marmi piazza il colpaccio a Breganze. Si invertono i ruoli rispetto all’andamento dei quarti di finale per le due favorite per lo scudetto, che escono da gara-1 delle Semifinali dei Playoff 2018 con sensazioni opposte, pur con la consapevolezza di rappresentare ancora le due papabili contendenti per il titolo in vista della finale. Viareggio-Lodi 5-3 Il Viareggio dimostra di ...

“Privo degli affetti’’. Isola - Stefano fa il “botto”. L’inviato entra in studio - saluta - si siede di fronte alla Marcuzzi e tutti se ne accorgono. È successo durante la finalissima del reality ma ancora se ne parla : Lunedì 16 aprile è finita l’Isola dei famosi. La tredicesima edizione – che è stata piena di colpi di scena e polemiche di ogni genere – è stata vinta da Nino Formicola, in arte Gaspare. Formicola ha sempre detto di non gradire particolarmente i reality, ha detto più volte “cosa ci faccio io qui?” eppure ha convinto il pubblico che ha deciso che lui meritava la vittoria più degli altri. Formicola, oltre alla gloria, si porta a casa 100.000 euro ...