Al Teatro Villa Pamphilj | sabato 2 giugno torna in scena un nuovo appuntamento della

Cagliari - sì al "percorso romano" Villa Tigellio-Orto Botanico-Anfi Teatro : ... la 'legnaia', che lo rendevano fruibile per gli spettacoli, lavori che ancora oggi non sono stati conclusi. Solo un muro divisore confinante separa il sito con l'Orto Botanico, luogo suggestivo, già ...

Teatro Villa PAMPHILJ E L'ORCHESTRA DI VILLA PAMPHILJ : Ha composto brani di musica strumentale, vocale ed elettronica ed è autore degli spettacoli musical-teatrali: 'Cronopios, famas e speranze', per voci, strumenti ed attori, 1995, ; 'L'Hospitale de' ...

Milena Vukotic - Pina di Fantozzi/ Il legame con Paolo Villaggio e il ritorno al Teatro (Domenica In) : Milena Vukotic ritorna al suo grande amore degli esordi: il teatro. Sorelle Materassi la vede impegnata in diverse location italiane, mentre oggi è ospite di Domenica In. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:15:00 GMT)