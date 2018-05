Al Teatro Nuovo Melograno vanno in scena gli spettacoli degli allievi del corso accademico

Il Pirata Barbastrisce sbarca al Teatro del Giglio : sabato il nuovo appuntamento di Lucca Junior Opera : Il progetto Lucca Junior nasce per promuovere e sostenere la trasmissione del sapere teatrale e operistico, attraverso spettacoli specificatamente pensati per un pubblico di giovanissimi, nei quali ...

#CS# Teatro Trastevere : IL NUOVO BANDO ARTISTICO PER LA STAGIONE 2018/2019 : 10, La Direzione metterà a disposizione il proprio Ufficio stampa e promuoverà gli spettacoli in cartellone con i mezzi e nelle sedi più opportune. Questo si affiancherà alla promozione messa in atto ...

Milano i Jakson Mania al Teatro Nuovo - data e biglietti : l'omaggio alla pop star più famosa al mondo : Milano concerto tributo a Michael Jackson al Teatro Nuovo , in Piazza San Babila. L'appuntamento è alle ore 20:45 di lunedì 28 maggio 2018. I Jackson Mania portano in Italia e all'estero uno ...

Toti e Neri Marcoré presentano a Roma il nuovo Teatro nazionale di Genova : ... che nei 6 appuntamenti della passata stagione ha fatto registrare oltre 3000 presenze, , incontri attorno agli spettacoli, matinée per le scuole, spettacoli per famiglie, progetti specifici per i ...

Nuovo successo per Mercoledì il Teatro! a Ragusa : Dopo il successo riscosso da Giovanni Arezzo ed il suo "Chet!", si pensa già al prossimo appuntamento in programma: "Viaggio di Uno"

Corsa all'Anello - in scena il Piccolo Nuovo Teatro : NewTuscia NARNI Si terrà domani sera, sabato 5 maggio, il primo degli spettacoli di punta della 50esima edizione della Corsa all'Anello. Ad esibirsi in piazza Galeotto Marzio alle 22 sarà la compagnia Piccolo Nuovo Teatro , ex Atmo, che presenterà " Zoè, lo stretto ...

Il Gruppo Musicale Trio.it in concerto a Roma domani 22 aprile al Nuovo Teatro Orione. : Il Trio.it, formato da Christian Panico tenore, reduce da successi in Russia, Aldo Bergamaschi tornato da Israele dove ha registrato il tutto esaurito in molti teatri e il cantautore Alex De Vito debutterà domenica 22 aprile presso il Nuovo Teatro Orione con il concerto “Attenti a quei tre” prodotto da De Vito: ospite della serata sarà Nick Luciani, una delle più belle voci del panorama Musicale internazionale che, nel corso della serata, ...

Giovani talenti si esibiscono al Teatro Leo Amici - ci sono i protagonisti del nuovo video di Bennato : ... a diverso livello, nella realizzazione e produzione dello spettacolo che ogni anno è seguito da un nutrito pubblico, non solo nel Belpaese ma anche all'estero, via streaming. Quindi, i Giovani hanno ...

"Molto Sudore per Nulla" : un nuovo appuntamento al Teatro Ambra di Albenga : ... il tutto inframezzato da alcuni brani cantati dal vivo, accompagnata alle tastiere dal bravissimo Antonio Nasca.» Il programma proposto dalla Teatro Ingaunia prosegue con gli ultimi due spettacoli ...

Protocollo XY al Nuovo Teatro Sanità : ... s'ispira al Kino Kabaret, evento che appartiene al mondo del cinema e che qui è stato trasposto in Teatro, in cui i filmakers da tutto il mondo s'incontrano in un luogo e girano cortometraggi in ...

"UNA FESTA ESAGERATA” - IL NUOVO FILM DI VINCENZO SALEMME/ Video - comicità e Teatro con Tosca D’Aquino : VINCENZO SALEMME porta al cinema la sua commedia presentata a teatro "Una FESTA esagerata" in cui ironizza su una FESTA di compleanno, ecco il trailer del FILM(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:25:00 GMT)