Agrigento | Mareamico | fogne nel mare di Siculiana FOTO e VIDEO

Agrigento : Mareamico presenta esposto in Procura 'stop anticrittogamici' : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - L'associazione 'Mareamico', "a seguito del grido di allarme lanciato da diverse associazioni apistiche, in merito all'utilizzo di anticrittogamici durante la fioritura", ha presentato un dettagliato esposto al NOE dei Carabinieri, al'Asp di Agrigento e all'Arpa regiona