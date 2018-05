Afghanistan | kamikaze in Logar | uccisi tre agenti di polizia

Afghanistan - kamikaze a Logar : uccisi tre agenti di polizia : Tre agenti di polizia afghani sono morti nella provincia orientale di Logar per l'azione di un commando di kamikaze. Lo riferisce la tv Tolo di Kabul. L'attacco è avvenuto in mattinata contro un ...

Afghanistan - attentato kamikaze ad Helmand : morti due soldati : Afghanistan, attentato kamikaze ad Helmand: morti due soldati Afghanistan, attentato kamikaze ad Helmand: morti due soldati Continua a leggere L'articolo Afghanistan, attentato kamikaze ad Helmand: morti due soldati proviene da NewsGo.

Morto Shah Marai : il fotografo che raccontava la tragica storia dell'Afghanistan : è esploso sulla bomba messa da un kamikaze : Ovviamente in quel periodo non si firmava con il suo vero nome per paura di ritorsioni ma era stato in grado di mostrare al mondo quello che accadeva a causa del regime. Fino al 2000, quando anche le ...

Afghanistan - attacco kamikaze : 11 morti : 13.35 Dopo le esplosioni a Kabul,un altro attacco suicida nella provincia meridionale di Kandahar ha provocato la morte di almeno undici bambini. L'attacco nel distretto di Daman era diretto a un convoglio di forze militari romene appartenenti alla missione Nato. L'esplosione ha causato anche feriti, 6 sono soldati e 9 civili. Le vittime sono studenti di una madrasa, tipica scuola coranica.

Afghanistan - doppio attacco kamikaze : decine di morti e feriti - : Colpiti due centri, uno a Kabul e l'altro nella provincia di Baghlan, in cui si stavano effettuando le operazioni di registrazione degli elettori in vista delle consultazioni del prossimo ottobre. L'...

Attentato Isis in Afghanistan : kamikaze a Kabul e Baghlan/ Ultime notizie - 40 morti : Daesh minaccia Elezioni : Afghanistan, doppio Attentato Isis a Kabul e Baghlan in due centri elettorali dove i cittadini si registravano. Stato Islamico minaccia le Elezioni del prossimo 20 ottobre, talebani negano(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:53:00 GMT)

Afghanistan - l’ombra dell’Isis sul voto : kamikaze a Kabul e Baghlan - 40 morti : Un duplice attentato colpisce l’Afghanistan che si prepara alle elezioni del 20 ottobre. A Kabul un kamikaze si è fatto esplodere tra la folla riunita fuori da una scuola femminile adibita a centro per la registrazione degli elettori. Il portavoce del ministero degli Interni, Najib Danish, ha riferito che il kamikaze, a piedi, con indosso un giubbetto esplosivo, si è fatto saltare in aria fuori dall’istituto, situato in un distretto ...

Due attacchi in Afghanistan. Kamikaze fa strage a Kabul - altra esplosione a Pul-e-Khumri City : Due attentati con caratteristiche simili hanno insaguinato l'Afghanistan, in un centro di registrazione elettorale allestito in una scuola a Kabul e in un centro elettorale di Pul-e-Khumri City, ...

Afghanistan - almeno 25 morti in attentato kamikaze a Kabul - Isis rivendica : In base a una prima ricostruzione il kamikaze si è fatto esplodere vicino a una folla di centinaia di persone, in maggioranza sciiti, che si erano riunite per celebrare il Nowruz

