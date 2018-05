“Addio” Terribile lutto per Massimiliano Allegri Il giorno più triste per l’allenatore

caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Una notiziache arriva a pochi giorni dalla vittoria del suo quarto scudetto consecutivo, il settimo per la Juventus. Una perdita, per, di quelle che fanno male.dei campioni d’Italia per ora non ha rilasciato dichiarazioni e probabilmente non lo farà neanche nei prossimi giorni. È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del tecnico. Livornese, 74 anni, aveva lavorato prima come infermiera e poi in un’impresa di pulizie, dedicandosi infine alla famiglia e godendosi i successi del figlio lontano dai riflettori.Lascia anche il marito Augusto, portuale in pensione, e l’altra figlia Michela, due anni più giovane di(50 lui, 48 lei). Danesi, che abitava alla Leccia, se n’è andata nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 maggio: il funerale è stato celebrato a ...