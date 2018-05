Acne e sole | tutto quello che c’è da sapere

vanityfair

: Da qualche giorno sono entrati a far par parte della mia routine quotidiana due prodotti @Caudalie: l’essenza di lu… - alie_992 : Da qualche giorno sono entrati a far par parte della mia routine quotidiana due prodotti @Caudalie: l’essenza di lu… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L’non va in vacanza. Anzi, rimane ed è subdola. Nel senso che in apparenza sembra migliorare grazie ai raggi delche hanno un effetto anti infiammatorio e asciugano la pelle. Poi, però, eccola manifestarsi di nuovo. Come mai?: «Il peggioramento dell’si ha dopo circa 4 settimane, ovvero in concomitanza con il rinnovamento cellulare, e questo perché la pelle esposta alsi ispessisce e porta a una sub-occlusione del canale del sebo con conseguente infiammazione, formazione di comedoni e pustole. Per questo è importante proteggere la pelle, esporsi con moderazione ed evitare le ore in cui ilè più aggressivo», ci spiega il prof. Andrea Peserico, dermatologo. LEGGI ANCHEI rimedi anti-delle star LEGGI ANCHEPer Kendall Jenner l'non è un problema LEGGI ANCHEPerché la pelle ha bisogno di probiotici PERICOLO MACCHIE «I raggi UV in pelli con problematiche ...