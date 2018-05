Accusa l’ex di averla drogata e stuprata | ma si era inventata tutto

L’Accusa di finanziamento illecito contestata all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è andata in prescrizione : È andato in prescrizione il reato di finanziamento illecito contestato all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno nel processo “Accenture”, che si riferiva a un episodio avvenuto durante le elezioni regionali del 2010. Per Alemanno erano stati chiesti 1 anno e The post L’accusa di finanziamento illecito contestata all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è andata in prescrizione appeared first on Il Post.

Harvey Weinstein arrestato - l’ex produttore si consegna alla polizia di New York : tutti i capi d’Accusa (foto) : La notizia sta facendo il giro del mondo: Harvey Weinstein arrestato. Tutto finito per l'ex produttore di Hollywood, che, dopo il mandato di cattura, si è consegnato spontaneamente alla polizia di New York, evitando così le manette. Ma non il carcere. All'arrivo davanti al commissariato di Lower Manhattan, il mogul non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. Da quando, lo scorso ottobre, l'inchiesta del New York Times ha ...

Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia - l’ex produttore è Accusato di violenza sessuale : Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New York questa mattina, alle 7.25 (ora locale). L’accusa è violenza sessuale. Il fondatore della casa di produzione cinematografica Miramax è andato nel commissariato di Lower Manhattan, dove gli verranno prese le impronte digitali. Quindi sarà trasferito alla Manhattan Criminal Court, dove ascolt...

“Ma Stefania Pezzopane lo sa?”. Simone Coccia Colaiuta denunciato dall’ex : l’Accusa che smaschera l’inquinino del Grande Fratello : Mentre Simone Coccia Colaiuta si diverte all’interno della casa del Grande Fratello, fuori succede di tutto. Il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane ha iniziato la sua avventura nel reality show e, a dispetto di tutto quello che si era detto, si sta dimostrando uno dei personaggi più equilibrati. I problemi, almeno per il momento, stanno arrivando da fuori e in particolar modo dall’ex moglie. ...

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’Accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello parla per la prima volta di quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...

“Perché mi hai lasciata in mutande?”. Nadia Rinaldi umiliata. Con l’episodio dell’ipnosi - l’ex naufraga ha fatto una figura terribile. Ora arriva l’Accusa per non essere stata aiutata. Barbara D’Urso si difende così : sconcerto : Nadia Rinaldi ipnotizzata e in mutande è stato uno dei momenti più trash degli ultimi tempi. Probabilmente quelle immagini (peraltro indecorose) popoleranno gli incubi dei sonnellini pomeridiani di molti telespettatori, ma fortunatamente la facoltà di dimenticare è importante quanto quello di ricordare: e il cervello la mette in atto. Quell’esibizione involontaria avvenuta nella diretta di Domenica Live ha suscitato un’ondata di ...

“Devi dire tutto…”. Isola choc. L’Accusa di Jonathan ad Alessia Mancini. Caos in diretta : l’ex gieffino sbotta e ‘spiffera’ le confidenze velenose della naufraga su Nadia Rinaldi&Co : L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi è partita col botto, tra discussioni, retroscena e chiarimenti. Dopo la scelta dei naufraghi di mandare direttamente in finale Amaurys Perez e Francesca Cipriani che si salva dall’eliminazione, la puntata è un concentrato di accuse. I protagonisti sono Alessia Mancini e Jonathan Kashanian che si ritrovano poi in nomination e che se dicono di cotte e di crude. Il naufrago ...

“Arrestato!”. Guai per l’ex giocatore del Napoli. Finito in manette insieme allo zio - l’Accusa è durissima : Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Miroballo, uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino ...

Stormy Daniels - l’ex pornostar contro Trump/ Presidente “tante fake news..” : l’Accusa “minacciata per tacere” : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Ucraina - l’ex pilota e deputata Nadia Savchenko Accusata di terrorismo : “Preparava colpo di Stato” : l’ex pilota e deputata Ucraina Nadia Savchenko – divenuta celebre per essere stata condannata in Russia e poi restituita a Kiev in uno scambio – è stata arrestata con l’accusa di aver pianificato “un attentato alla Rada”, il Parlamento ucraino, con l’intenzione di “far saltare in aria l’aula”. Secondo l’agenzia di stampa Interfax, il procuratore generale ucraino Yuriy Lutsenko ha sottolineato che ...