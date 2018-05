Abusi sessuali | pm | condannare il coach

"Abusi sessuali sulla figliastra di 11 anni" : in manette 51enne e la mamma della ragazzina : Sorpreso in camera da letto mentre consumava un rapporto intimo con la figlia undicenne della compagna. E' accaduto a Bagheria (Palermo), dove la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni e la madre della ragazzina.

Morgan Freeman avrebbe commesso Abusi sessuali - l'indiscrezione della CNN Video : Nuova 'bomba' nel mondo dello spettacolo americano. Otto donne hanno accusato di molestie sessuali [Video] il Premio Oscar Morgan Freeman. A riportare la notizia è stata la CNN, pubblicando il racconto delle donne che sarebbero state prese di mira dal noto cineasta e attore americano. Secondo le presunte vittime degli abusi, Freeman avrebbe tenuto 'comportamenti inappropriati' sia sul set di 'Now You See Me' e 'Insospettabili sospetti' che in ...

Weinstein si consegna alla polizia : arrestato per stupro e Abusi sessuali - People - Spettacoli : Harvey Weinstein ha lasciato in manette il commissariato di Lower Manhattan a New York dove si era presentato poche ore prima per consegnarsi alle autorità. La polizia, in una breve dichiarazione, ha ...

Cile - sospesi 14 preti coinvolti in scandalo Abusi sessuali : Cile, sospesi 14 preti coinvolti in scandalo abusi sessuali Cile, sospesi 14 preti coinvolti in scandalo abusi sessuali Continua a leggere L'articolo Cile, sospesi 14 preti coinvolti in scandalo abusi sessuali proviene da NewsGo.

In Australia un arcivescovo è stato condannato per non avere denunciato Abusi sessuali : Si chiama Philip Wilson ed è il membro della Chiesa cattolica più in alto in grado mai condannato per questo reato The post In Australia un arcivescovo è stato condannato per non avere denunciato abusi sessuali appeared first on Il Post.

Don Michele Barone - dagli Abusi sessuali alla camorra?/ Video Iene : “Faceva ambasciate per i boss” : Don Michele Barone, dagli abusi sessuali alla camorra? Video Iene: “Faceva ambasciate per i boss”, rivela un cugino camorrista, ora collaboratore di giustizia. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 00:05:00 GMT)

Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di Abusi sessuali : Tutti e 34 i vescovi cileni hanno offerto le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione al caso di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo The post Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di abusi sessuali appeared first on Il Post.

Abusi sessuali su 12enni a scuola insegnante denunciato e condannato : Portici. Un insegnante di chitarra che lavora nella scuola media Santagata è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per atti sessuali con minorenni. La quinta sezione penale del ...

Le Iene show/ Diretta e anticipazioni servizi : nuovo caso di Abusi sessuali? : Le Iene show, Diretta e servizi 16 maggio: Ilary Blasi e Teo Mammuccari, con il commento della Gialappa's Band, tornano al timone dello show di Italia 1. Ecco i servizi della serata.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:38:00 GMT)

Roma - Abusi sessuali alle bimbe nell'asilo di Bankitalia/ Rinvio a giudizio per maestro 25enne : "sono pentito" : Scuola dell'infanzia di Bankitalia: abusi sessuali a bimbe dell'asilo. Roma, chiesto Rinvio a giudizio per il maestro 25enne reo-confesso, 'pentito'.

Pedofilia - Bergoglio riceve cardinali e vescovi cileni per punire chi ha coperto gli Abusi sessuali su minori : La credibilità del pontificato di Papa Francesco sul contrasto alla Pedofilia del clero passa dal Cile. Dal 15 al 17 maggio prossimi Bergoglio riceverà in Vaticano i cardinali e i vescovi del Paese latinoamericano per decidere come punire coloro che tra essi hanno coperto per anni gli abusi sessuali dei loro preti sui minori. Una svolta arrivata dopo che il Papa era stato apertamente contestato per le sue dichiarazioni sulla Pedofilia durante il ...

Terzigno - Abusi sessuali su 13enne : arrestato/ Ultime notizie : sorpreso con la minore a fare sesso nei boschi : Terzigno, abusi sessuali su 13enne: arrestato un uomo di 33 anni sorpreso dai carabinieri a fare sesso con la minore in un bosco. La sua posizione al vaglio degli inquirenti.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:00:00 GMT)