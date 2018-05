: Abusi, lascia governatore del Missouri - TelevideoRai101 : Abusi, lascia governatore del Missouri -

Ilrepubblicano delEric Greitens ha annunciato le dimissioni a seguito dello scandalo sessuale che lo ha travolto. Ad aprile era stato accusato di aver costretto una donna ad attività sessuali non consensuali e violente ma anche di aver utilizzato per la sua campagna la lista di donatori di un'associazione benefica. Ilaveva respinto le accuse come false, descrivendole "gossip-spazzatura". Pur ritirandosi, Greitens ha però negato di aver violato la legge.(Di mercoledì 30 maggio 2018)