ABC cancella Roseanne Pappa e Ciccia dopo un tweet razzista di Roseanne Barr Le reazioni

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Update 8:00 -torna a chiedere scusa e lo fa usando di nuovo Twitter, non avendo evidentemente chiuso il profilo come aveva annunciato.chiede scusa e lo fa a suo modo: "Non dispiacetevi per me!! Voglio chiedere scusa alle centinaia di persone e ai meravigliosi sceneggiatori (tutti liberal) e ai talentuosi attori che hanno perso il lavoro per il mio stupido." L'attrice ha anche aggiunto che non devono difenderla "Erano le due del mattino e stavo scrivendosotto ambien (un sedativo ndr.) era il memorial day e mi sono spinta oltre e non voglio che voi difendiate l'indifendibile. Ho fatto un errore che non avrei voluto fare". In un altroha spiegato di scrivere per difendere se stessa e per parlare ai suoi followers, rispondendo proprio ad una di essi che invitava a boicottare ABC,invita a non farlo. Tom Werner produttore della serie tv ha ...